Claudio Campiti, lo scorso mese di aprile, è stato condannato all’ergastolo per la strage di Fidene. Oggi sono state diffuse le motivazioni.

Strage di Fidene: ergastolo per Campiti

Era l’11 dicembre del 2022 quando Claudio Campiti aprì il fuoco durante una riunione condominiale del consorzio Valleverde in una gazebo di via Monte Giberto, e uccise così 4 donne, ovvero Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Fabiana De Angelis.

I Giudici della Prima Corte d’Assise hanno condannato Campiti all’ergastolo, con tre anni di isolamento diurno lo scorso 16 di aprile. Oggi hanno reso note le motivazioni della sentenza.

Stage di Fidene, ergastolo per Campiti: le motivazioni

Il 16 aprile scorso Claudio Campiti è stato condannato all’ergastolo per la strage di Fidene del dicembre del 2022, dove morirono 4 donne. La prima Corte d’Assise di Roma ha spiegato nelle motivazioni della sentenza che Campiti non ha agito d’impulso. Secondo infatti i giudici, le risultanze probatorie hanno dimostrato che Claudio Campiti ha pianificato i delitti in maniera minuziosa, con lucidità e determinazione, escludendo così che si sia trattato di un impulso improvviso. In merito alla premeditazione si legge che “vi è stata una chiara preordinazione delle modalità esecutive, come dimostrano le registrazioni delle telecamere installate presso il Poligono di Tor di Quinto, con la sottrazione dell’arma da utilizzare.”