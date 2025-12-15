Strategie Innovative per Avanzare la Medicina in Europa

Recentemente, un viaggio in Europa ha portato alla partecipazione al European Health Summit, un evento dedicato alla salute e alla medicina. La carriera nel settore farmaceutico ha offerto l’opportunità di riflettere su come le scelte attuali possano influenzare in modo significativo il futuro della ricerca farmaceutica e dell’accesso ai farmaci.

Oggi, numerosi pazienti in tutto il mondo beneficiano di terapie sviluppate grazie ai progressi scientifici europei degli ultimi venti anni.

Tuttavia, se non si prenderanno decisioni strategiche, nei prossimi venti anni si rischia di non poter affermare lo stesso. È evidente che l’Europa ha davanti a sé una scelta fondamentale.

Investimenti e benefici sociali

Il primo aspetto rilevante riguarda l’importanza degli investimenti nel settore sanitario. Questi investimenti non solo migliorano la vita degli individui, ma apportano anche benefici significativi alla società nel suo complesso. Tuttavia, sebbene questi vantaggi siano chiari, spesso non ricevono l’attenzione e la considerazione che meritano.

Esempio pratico: il dolore da emicrania

Prendendo come esempio il dolore da emicrania, una condizione che colpisce milioni di persone in Europa, si evidenzia come “l’emicrania non uccide, ma non permette nemmeno di vivere”, come affermato da un paziente. Le persone possono sperimentare attacchi di emicrania per oltre metà del mese, limitando così la loro capacità di lavorare e partecipare attivamente alla vita sociale. Questo disturbo rappresenta la seconda causa di disabilità a livello globale e colpisce in modo particolare le donne giovani.

Dal 2011 al 2025, il costo economico dell’emicrania in Europa, dovuto alla perdita di giorni lavorativi, è variato tra i 35 e 557 miliardi di euro, a seconda del paese, rappresentando tra l’1 e il 2 percento del prodotto interno lordo (PIL). L’accesso a terapie efficaci potrebbe migliorare radicalmente la qualità della vita e il ritorno al lavoro delle persone colpite. Un maggiore investimento in queste condizioni non solo migliorerebbe la salute, ma libererebbe anche il potenziale produttivo della forza lavoro.

La scienza in evoluzione: il cambiamento geografico

Passando al secondo punto, è fondamentale osservare dove oggi avvengono i principali avanzamenti scientifici. Negli ultimi anni, la Cina ha rapidamente acquisito terreno, diventando il secondo sviluppatore di farmaci al mondo. Entro cinque anni, potrebbe addirittura diventare leader nel settore delle terapie a base di anticorpi innovativi, fondamentale per aree complesse come l’oncologia.

Oncologia: una sfida per l’Europa

Entro il 2035, il cancro è previsto diventare la causa principale di morte in Europa. Tuttavia, la quota di trial oncologici condotti nel continente è diminuita drasticamente, passando dal 41 percento nel 2013 al 21 percento nel 2025. Questo cambiamento geografico non solo potrebbe influenzare l’occupazione e la vitalità del settore biotech europeo, ma ha anche conseguenze dirette sugli esiti clinici per i pazienti.

Per affrontare questi cambiamenti, è cruciale che l’Europa faccia scelte che riflettano il valore attribuito ai farmaci. Ciò include l’eliminazione di misure nazionali di contenimento dei costi, come i clawbacks, che minano la capacità delle aziende di investire nella ricerca e sviluppo (R&D) europea. Tra il 2012 e il 2025, queste misure hanno ridotto i ricavi dei produttori di oltre 1,2 miliardi di euro in cinque dei principali mercati dell’UE.

Investimenti a lungo termine: una strategia necessaria

È fondamentale che l’Europa adotti una strategia di investimento a lungo termine nel settore farmaceutico e delle scienze della vita. Solo così sarà possibile promuovere l’industria e la competitività globale, offrendo speranza ai cittadini europei affetti da condizioni sanitarie critiche. La salute dei cittadini e il futuro della medicina europea dipendono dalle scelte che si fanno oggi.