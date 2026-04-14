Stretto di Hormuz, Israele sostiene il blocco navale e la tensione cresce

Il quadro regionale è segnato da una sospensione temporanea delle ostilità ma anche da una forte mobilitazione militare. Secondo fonti giornalistiche, e come riportato in un articolo pubblicato il 13/04/2026, Israele ha dato il suo sostegno alla possibilità di un Blocco navale nello Stretto di Hormuz, una misura che accentua le tensioni tra potenze e mette sotto pressione le rotte energetiche.

Nel frattempo il premier Netanyahu avrebbe espresso la propria disponibilità a riprendere il conflitto se le condizioni dovessero mutare, lasciando intendere che lo stato maggiore resta in stato di allerta.

Questa fase è alimentata anche dal fallimento delle trattative diplomatiche. I negoziati facilitati dal Pakistan non hanno portato a un’intesa duratura tra Usa e Iran, e la mediazione si è limitata a ottenere un cessate il fuoco di due settimane.

Il risultato diplomatico incerto convive con operazioni aeree e colpi transfrontalieri in Libano, mentre la presenza navale internazionale nello Stretto e le dichiarazioni pubbliche di leader politici creano un mix che aumenta il rischio di incidenti.

Tensioni e posture militari

Sul terreno e in mare la situazione rimane tesa: l’escalation è alimentata da attacchi intermittenti in Libano e da una presenza navale rafforzata nello Stretto di Hormuz. Le forze israeliane sono, secondo i resoconti, in uno stato di alta prontitudine, pronte a reagire a qualsiasi nuovo sviluppo. L’ipotesi di un blocco navale — inteso come interdizione controllata del traffico marittimo per isolare un avversario — è considerata da alcuni osservatori uno strumento di pressione economica e strategica, ma comporta anche rischi diretti per la sicurezza delle navi civili e per la stabilità dei mercati petroliferi.

Il ruolo delle milizie e le minacce dichiarate

Da parte iraniana gruppi come i Pasdaran hanno ribadito che qualsiasi transito navale sarà esaminato con attenzione e che saranno possibili reazioni severe contro movimenti considerati ostili. Questa retorica ispira prudenza: la minaccia di interdizione militare aumenta la probabilità che un incidente, anche minore, si trasformi in un’escalation più ampia coinvolgendo potenze regionali e internazionali.

Diplomazia al collasso

I tentativi di mediazione, con incontri facilitati dal Pakistan, hanno bloccato temporaneamente le ostilità ma non hanno risolto le divergenze fondamentali. Il vice presidente statunitense J.D. Vance ha ammesso che Washington è stata «flessibile», ma che non si è riusciti a ottenere l’accettazione delle proposte da parte iraniana. Il mancato accordo su temi sensibili — tra cui lo Stretto di Hormuz, la situazione in Libano, il nucleare, le sanzioni e le risorse finanziarie congelate — ha portato a un vicolo cieco diplomatico che conserva comunque un breve margine di tregua negoziata.

Punti di rottura nelle trattative

Gli elementi che hanno bloccato l’intesa includono richieste reciproche difficili da conciliare: garanzie sulla libera navigazione, rimostranze sui risarcimenti di guerra e condizioni legate alla revoca o all’attuazione di sanzioni. In questo contesto, alcune comunicazioni pubbliche di leader internazionali hanno aggiunto tensione: un post sulla piattaforma Truth, ricondiviso dal presidente degli Stati Uniti, rimandava a un articolo che evocava la possibilità di usare un blocco navale come leva, alimentando le preoccupazioni sulla direzione delle mosse future.

Navigazione nello Stretto e rischi immediati

Negli ultimi giorni la navigazione nello Stretto di Hormuz ha registrato manovre anomale: due grandi petroliere che si avvicinavano alla via di transito hanno invertito la rotta in prossimità dell’isola di Larak, mentre un terzo mercantile ha proseguito su una rotta approvata tra Larak e Qeshm. Le navi coinvolte, identificate come Agios Fanourios I, la pakistana Shalamar e la Mombasa B, hanno avuto comportamenti differenti per ragioni non ancora chiarite, proprio mentre due navi da guerra statunitensi erano presenti nella zona.

Questi movimenti sottolineano la fragilità della situazione: la libertà di navigazione è un elemento cruciale per il commercio globale, e sospetti, avvertimenti o errori di valutazione possono compromettere rotte energetiche vitali. Con un quadro diplomatico incerto e dichiarazioni pubbliche che suggeriscono misure radicali, il rischio operativo nel Golfo Persico resta elevato e richiede monitoraggio continuo da parte della comunità internazionale.