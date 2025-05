Questa sera a Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti è a Saronno, in provincia di Varese, dove ha documentato un’intensa attività di spaccio.

Un angolo di verde trasformato in zona di spaccio a cielo aperto. A pochi passi dalle case e dalle strade trafficate, nei boschi di Saronno si consuma ogni giorno un mercato illegale ben organizzato, tra spacciatori, vedette e tossicodipendenti. Vittorio Brumotti è tornato in sella alla sua bici per documentare, con telecamere nascoste e il suo inconfondibile stile, una realtà tanto invisibile quanto pericolosa.

Quella che doveva essere un’oasi di natura, è diventata teatro di degrado e criminalità. Ecco cosa ha scoperto con Striscia La Notizia.

Striscia La Notizia, Brumotti scopre rete dello spaccio nel boschetto

Nella puntata di Striscia la Notizia in onda questa sera, Vittorio Brumotti fa tappa a Saronno, dove porta alla luce un vasto giro di spaccio attivo all’interno di un’area boschiva, con almeno una dozzina di punti di distribuzione. Durante il servizio, uno dei pusher tenta la fuga con circa 200 grammi di cocaina: ne scaturisce un inseguimento spettacolare che si protrae per quasi due ore, con l’inviato deciso a non mollare la presa.

Striscia La Notizia, Brumotti scopre rete dello spaccio nel boschetto: droga, pusher ed inseguimento

L’inchiesta mira ancora una volta a denunciare situazioni di degrado e illegalità che affliggono le zone verdi, dando voce a un fenomeno che preoccupa anche la comunità di Saronno.

Determinato a non lasciarsi sfuggire lo spacciatore, Brumotti ha dato il via a un inseguimento adrenalinico, riuscendo a recuperare il sacchetto contenente la droga. Decisivo l’intervento delle forze dell’ordine presenti nei dintorni, che sono riuscite a bloccare l’uomo e sottoporlo ai controlli di rito.