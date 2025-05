A Roma un 27enne di origine georgiana è morto dopo un festino. Sono in corso accertamenti sulle cause del malore che lo ha colpito al rientro a casa.

A Roma si è consumata una tragedia che ha visto coinvolto un giovane di 27 anni di origine georgiana, morto dopo aver partecipato a un festino. Il caso ha subito acceso l’attenzione sulle conseguenze legate all’uso di alcol e sostanze durante queste serate, mentre gli inquirenti stanno ancora cercando di ricostruire con precisione cosa sia accaduto nelle ore precedenti al malore fatale.

Roma, 27enne morto dopo un festino con alcol e droga

Nella zona dell’Alberone, a Roma, si è verificata una drammatica vicenda che ha coinvolto un giovane di 27 anni trovato senza vita dopo aver partecipato a un festino. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze che hanno portato al malore fatale, con ipotesi che puntano a un possibile abuso di sostanze durante la serata.

Sono in corso verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

Roma, 27enne morto dopo un festino con alcol e droga: emergono dettagli sulla vittima

L’episodio si è svolto nella notte tra venerdì e sabato in via Francesco Valesio, nel quartiere di Furio Camillo. La vittima è Malkhaz Ekhvaia, un 27enne di origine georgiana e ex calciatore in un campionato minore nel suo paese. Dopo una serata fuori, Malkhaz sarebbe rientrato a casa, ma poco dopo avrebbe accusato un grave malore.

I suoi coinquilini, che non parlano italiano, hanno lanciato l’allarme vedendolo in condizioni critiche. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni, dove però il giovane è deceduto poco dopo il ricovero.

Le prime indagini indicano che Malkhaz potrebbe aver consumato un mix di alcol e sostanze stupefacenti, tra cui cocaina ed eroina, durante la festa. Si ipotizza inoltre che, dopo il malore, sia stato lasciato in strada da alcuni connazionali. La procura di Roma ha avviato un’indagine per omicidio colposo contro ignoti e ha disposto esami tossicologici per chiarire le cause del decesso e individuare eventuali responsabilità.