Una vacanza a Ibiza si è trasformata in tragedia per un ragazzo italiano di 20 anni, morto all’alba dopo aver accusato un malore in seguito a una serata in discoteca. Sul caso sono in corso accertamenti da parte delle autorità locali, che hanno disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Ragazzo italiano morto a Ibiza dopo una serata in discoteca

Tragedia a Ibiza nelle prime ore di lunedì 19 maggio: un giovane turista italiano di 20 anni, come riportato da Leggo, ha perso la vita dopo aver accusato un malore al termine di una notte trascorsa in un locale notturno.

Il fatto è avvenuto a Sant Antoni de Portmany, località rinomata per la sua vivace vita notturna e meta prediletta di molti giovani in vacanza sull’isola spagnola. Le autorità stanno cercando di ricostruire le ultime ore del ragazzo per chiarire le circostanze del decesso.

Ragazzo italiano morto a Ibiza dopo una serata in discoteca: le prime ipotesi

Stando a quanto riferito dalla Guardia Civil, il ragazzo avrebbe manifestato i primi segni di malessere all’interno della discoteca, dove avrebbe ricevuto un primo intervento da parte del personale presente. Tuttavia, le sue condizioni si sarebbero rapidamente aggravate e, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti figura l’assunzione di sostanze stupefacenti, ma per determinare con certezza le cause del decesso sarà necessario attendere l’esito dell’autopsia.