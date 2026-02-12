Per la prima volta in 35 anni il Gabibbo è stato aggredito in strada: ecco che cosa è successo.

Questa sera andrà in onda la quarta puntata di “Striscia La Notizia”, in prima serata su Canale 5, subito dopo la “Ruota della Fortuna”. Durante la serata verranno mandate in onda delle immagini che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere: il Gabibbo, infatti, è stato aggredito in strada! Ma ecco i dettagli.

Striscia La Notizia, Gabibbo aggredito in strada a Milano: “E’ la prima volta che accade”

“Striscia La Notizia – La Voce della Presenza” questa sera andrà in onda con il suo quarto appuntamento in prima serata su Canale 5, con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti pronti dietro al bancone più famoso d’Italia. Verrà mandato in onda un servizio che mostra, per la prima volta in 35 anni, il Gabibbo aggredito per strada. L’episodio è successo a Milano e, ad aggredire lo storico pupazzo rosso un passante. Ma, perché?

Striscia La Notizia: perché il Gabibbo è stato aggredito?

Il Gabibbo, per la prima volta in 35 anni di “Striscia La Notizia”, è stato aggredito. E’ successo a Milano, dove il noto pupazzo rosso era stato inviato sul campo al fine di realizzare un servizio su due storiche battaglie del Tg satirico, ovvero chi occupa indebitamente il posto dei disabili e chi non paga il biglietto della metro saltando i tornelli. Proprio in quest’ultima missione, il Gabibbo è stato picchiato da un ragazzo e, quando prova a chiederli spiegazioni, viene spinto e fatto cadere a terra. Il filmato verrà mandato in onda questa sera.