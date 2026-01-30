Striscia la Notizia: La Seconda Puntata Ritorna con Grandi Ospiti!

La nuova edizione di Striscia la Notizia ha ottenuto un enorme successo, grazie a ospiti di prestigio e ascolti straordinariamente elevati.

La seconda puntata della nuova stagione di Striscia la Notizia, il celebre programma di satira e informazione ideato da Antonio Ricci, è andata in onda ieri sera. I conduttori, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, hanno accolto un vasto pubblico con un mix di comicità e attualità che ha caratterizzato il ritorno del programma.

La settimana scorsa, la prima puntata ha registrato un ascolto di 2.783.000 spettatori, con uno share del 18,6%, superando le aspettative di critici e fan.

Considerando i dati di ascolto, l’attenzione per questo secondo appuntamento era alta e le premesse si presentavano promettenti.

Ospiti e contenuti di spicco

Ieri sera, Valerio Staffelli ha consegnato il famoso tapiro d’oro a Checco Zalone, fresco del successo del suo film Buen Camino. La serata ha visto anche la partecipazione di Gabriel Garko, che ha rivissuto momenti del passato nel corpo di ballo di Scherzi a Parte, e di Lorella Cuccarini, la quale ha intrattenuto il pubblico con un’esibizione musicale insieme ai due conduttori.

In studio si sono avvicendati anche volti noti di Rete 4, come Paolo Del Debbio, Mario Giordano e Gianluigi Nuzzi, rendendo la serata ancora più interessante. Non è mancata la presenza di Gerry Scotti, che ha interagito con il suo rivale Stefano De Martino, simpaticamente imitato da Dario Ballantini. Tra le novità, anche il debutto dei Cugini di Campagna tra gli inviati del programma.

Auditel e confronti con la concorrenza

Nel secondo appuntamento, Striscia la Notizia ha registrato 1.807.000 telespettatori, corrispondenti a un 12,3% di share. Tuttavia, la trasmissione ha dovuto affrontare la concorrenza di una nuova puntata della fiction della Rai, Don Matteo, che ha ottenuto 3.901.000 spettatori e uno share del 23,4%.

Le parole di Antonio Ricci

Il creatore del programma, Antonio Ricci, ha espresso soddisfazione per i dati ottenuti dalla prima puntata, definendola un esperimento riuscito. In un’intervista rilasciata al quotidiano La Verità, Ricci ha commentato: “Tra le trasmissioni di Canale 5 in onda contro Don Matteo, siamo stati i più visti degli ultimi cinque anni. Chi ha scelto di metterci in questo giorno ha avuto ragione”.

Inoltre, ha rivelato che è stata proprio Mediaset a chiedergli di sfidare la popolare fiction: “Non mi sono sentito male per l’addio all’access prime time; sono pragmatico e pronto a qualsiasi opportunità”. Ricci ha anche sottolineato come Striscia sia stata la trasmissione più vista su Canale 5, dopo quelle di Maria De Filippi, durante la scorsa stagione, con una media di 2.775.700 telespettatori e un share del 13,81%.

Un programma che continua a evolversi

Striscia la Notizia è un fenomeno culturale che ha saputo adattarsi nel tempo, superando la mera definizione di tg satirico. Con un mix di satira, inchieste e intrattenimento, il programma riesce a coinvolgere e divertire il pubblico italiano. Affronta temi di rilevanza sociale e politica con originalità e creatività, mantenendo un linguaggio accessibile e incisivo.

La presenza di ospiti noti, insieme all’abilità dei conduttori nel gestire situazioni comiche e serie, rende il programma un appuntamento atteso da molti telespettatori. La nuova edizione promette di mantenere alta l’attenzione, regalando momenti memorabili al pubblico e contribuendo al dibattito su temi d’attualità.