Notizia su un evento di cronaca recente, in cui uno studente diciannovenne frequentante l'Istituto Buzzi di Prato è precipitato dal secondo piano prima delle lezioni, riportando lesioni gravi. La dinamica non è ancora chiara

Nella mattinata di oggi -28 febbraio-, l’Istituto Tecnico “Tullio Buzzi” di Prato ha vissuto una tragedia: uno studente di 19 anni, frequentante la quarta, è precipitato da una finestra del secondo piano schiantandosi nel cortile interno che da’ sul retro dell’istituto. L’allarme è scattato quasi subito, intorno alle 8, prima dell’inizio delle lezioni. L’intervento in seguito alla chiamata al 118 è stato immediato, con l’arrivo di un’ambulanza con auto medica. In seguito l’arrivo dell’elisoccorso Pegaso, atterrato a Mezzana per ritirare il ragazzo e portarlo poi all’ospedale fiorentino di Careggi.

Condizioni del ragazzo precipitato

Il giovane diciannovenne (di cui non è stato divulgato il nome per motivi di privacy) è stato cosciente per tutta la durata dell’accaduto, nonostante le non ancora specificate lesioni molto gravi. I genitori sono stati immediatamente informati e si sono recati con lui all’ospedale Careggi. Lì è stato sottoposto a tutti gli esami necessari, Tac compresa. Non si hanno ancora aggiornamenti sulle condizioni di salute del ragazzo, che sembrano però essere decisamente gravi nonostante l’iniziale mantenimento della coscienza. La speranza è che possa riprendersi senza lesioni permanenti, e che non si trovi in una situazione critica.

Polizia sulla scena: la dinamica?

Sulla scena sono accorse anche le forze di polizia. Hanno immediatamente dato inizio a delle indagini tutt’ora in corso per comprendere la dinamica della tragedia. Anche qui non ci sono ancora novità, e si sa solo che dopo una prima valutazione sembra essere escluso il coinvolgimento di persone terze. Quanto successo allo studente precipitato, quindi, per quello che è stato condiviso al momento, non sarebbe di natura dolosa o criminale. Potrebbe trattarsi quindi, salvo rivelazioni e aggiornamenti in seguito alle prossime indagini, di un semplice incidente oppure di un atto volontario del giovane, di cui non sono state riportate eventuali affermazioni durante lo stato di coscienza.

Rimaniamo in attesa di qualsiasi tipo di aggiornamento.