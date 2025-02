Tragedia famigliare in provincia di Prato dove un giovane di 22 anni avrebbe ucciso la propria madre a coltellate per poi dare fuoco alla casa.

Prato, 22enne uccide la madre a coltellate e dà fuoco alla casa

La scorsa notte un 22enne avrebbe ucciso la propria madre (60 anni) all’interno della loro abitazione a Vernio, paese in provincia di Prato, a coltellate. Dopo il delitto il giovane avrebbe dato fuoco alla villetta dove lui e la madre vivevano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno spento subito le fiamme scoprendo poi all’interno dell’abitazione il corpo esamine della donna.

Fermato il 22enne

Dopo aver ritrovato il cadavere della donna, uccisa probabilmente da tre coltellate, i sospetti sono caduti subito sul figlio 22enne, che è stato fermato dai Carabinieri e che sarebbe sordomuto con vari problemi di natura psicologica e per questo era seguito dai Servizi Sociali del Comune di Vernio. Le indagini sono attualmente in corso per capire il movente di questo matricidio e se sia stato effettivamente il giovane anche ad appiccare l’incendio. Il padre del ragazzo, che non viveva da tempo con lui e la madre, è arrivato subito sul luogo del delitto allertato da alcuni abitanti di Montepiano.