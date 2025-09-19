Home > Flash news > Sudan: 75 morti in attacco con drone nel Darfur

Sudan: 75 morti in attacco con drone nel Darfur

El Facher, 19 set. (Adnkronos/Afp) – Almeno 75 persone sono state uccise in un attacco con drone condotto dai paramilitari sul campo profughi di Abu Chok, vicino a el-Facher, nel Darfur, nel nord del Sudan. Lo rende noto un gruppo umanitario che opera sul posto, secondo cui un drone ha colpito una moschea dove si erano radunati gli sfollati e che "i corpi sono stati recuperati dalle macerie della moschea".

L'attacco è avvenuto mentre i paramilitari delle Forze di sostegno rapido (Fsr) continuano la loro offensiva per cacciare l'esercito da El Facher, capitale del Darfur settentrionale e ultima grande città della regione del ancora controllata dall'esercito regolare, a più di due anni dall'inizio della guerra.