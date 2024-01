Sul treno di Elvis fan e sosia diretti a Parkes (in Australia)

Roma, 11 gen. (askanews) – Sosia e fan di Elvis Presley si ritrovano alla stazione centrale di Sidney per salire sul “Blue Suede Express”, da tutti chiamato “Elvis Express”, e raggiungere in treno il Festival di Parkes, a circa 350 chilometri di distanza, dedicato al re del rock ‘n’ roll. Ogni anno il ritrovo la cittadina del Galles del Sud attira fino a 25.000 persone. Elvis (1935-1977) non si è mai esibito in Australia e ancora meno a Parkes.

Jenny Dollin, imitatrice di Elvis:

“Già tutta la cosa di salire sull’Elvis Express, il divertimento è già iniziato ed è davvero bello. Quando si arriva a Parkes, tutta la città è pronta ad accoglierti, mi fa piangere!”.

Il sosia Taz ‘Funky Elvis’ Dimtsis, aggiunge:

“Se n’è andato da quanto, 46 anni e mezzo? E guardateli. Lui pensava che sarebbe stato dimenticato, ma guardateli, è più grande che mai. È fantastico, è qui, back in the building”! (“Back in the building”, è anche il nome di un concerto virtuale di Elvis, ndr).

Emilio Prince, artista:

“Il Parkes Elvis Festival, è un festival straordinario. Siamo qui oggi per promuovere il festival, salire sul palco e siamo sul punto di salire sul treno e cantare sul treno. Ciò che mi piace di questo è portare tutte queste persone insieme, una piccola comunità, e attirare molta attenzione su un luogo piccolo come Parkes”.