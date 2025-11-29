Sultana Rifiuta di Partecipare al Congresso del Nuovo Partito di Corbyn: Cosa Significa per il Futuro Politico?

Il nuovo partito di sinistra fondato da Jeremy Corbyn, conosciuto come Your Party, si trova in difficoltà dopo che la co-fondatrice Zarah Sultana ha annunciato il suo boicottaggio della conferenza inaugurale. Questo evento, che si tiene a Liverpool, era concepito come un’opportunità per unire i membri e chiarire la direzione del partito, ma le espulsioni di alcuni membri hanno scatenato una crisi di fiducia.

Corbyn, ex leader del partito laburista e veterano socialista, ha esortato i partecipanti a lavorare insieme per il bene comune, sottolineando che la divisione non serve gli interessi dei cittadini. Tuttavia, la sua chiamata all’unità è stata oscurata dalla decisione di Sultana di non partecipare, una protesta contro le espulsioni di alcuni sostenitori.

Le espulsioni e la reazione di Sultana

La decisione di Sultana di saltare il primo giorno della conferenza è arrivata dopo che diversi membri, tra cui un consigliere di Kingston, sono stati esclusi dal partito. Sultana ha spiegato che questa situazione è inaccettabile, affermando: “È deludente vedere che, proprio all’inizio della nostra conferenza, persone che hanno viaggiato da lontano e speso soldi per partecipare siano state espulse”.

Un parallelo con il Labour Party

La co-fondatrice ha paragonato le espulsioni a pratiche simili osservate nel Labour Party, descrivendo un clima di caccia alle streghe e di trattamento sprezzante verso i membri. La sua critica si è concentrata su una cultura che, a suo avviso, ha preso piede all’interno del nuovo partito, accusando alcuni membri di cercare di mantenere il controllo attraverso intimidazioni e minacce legali.

Corbyn e il suo discorso di apertura

Nonostante le tensioni, Jeremy Corbyn ha consegnato un discorso che mirava a incoraggiare la coesione. Ha riconosciuto che ci sono stati degli errori nella fondazione del partito, ma ha invitato i membri a sfruttare questa conferenza per costruire un partito socialista capace di attrarre un vasto pubblico. Corbyn ha proposto la pubblica proprietà democratica dei servizi essenziali, come l’acqua e l’energia.

Le scelte strategiche del partito

Durante la conferenza, i membri saranno chiamati a decidere il nome ufficiale del partito, tra cui opzioni come “Your Party”, “Our Party” e “Per i molti”. Sultana ha espresso il suo disappunto per l’esclusione di “The Left Party” dalla lista, ritenendola una mossa poco democratica. La questione della leadership è un altro tema caldo; mentre Sultana preferirebbe una struttura di co-leadership, Corbyn sembra propenso a un modello di leadership singola.

Le tensioni continuano

Le controversie non si limitano alle espulsioni; ci sono stati anche scontri durante eventi paralleli. Alcuni membri hanno contestato la direzione di Corbyn, portando a un intervento della sicurezza per rimuovere i disturbatori. Questi eventi evidenziano la fragilità della nuova formazione politica, già segnata da divisioni interne e disaccordi.

Il futuro di Your Party appare incerto. Con le divisioni che si approfondiscono e una leadership che deve affrontare critiche crescenti, la capacità del partito di emergere come un vero attore politico sulla scena britannica è messa a dura prova. La conferenza di Liverpool rappresenta quindi un momento cruciale per il partito e i suoi membri, che dovranno decidere come procedere per costruire una forza politica unita e inclusiva.