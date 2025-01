Supercoppa, l'Inter batte l'Atalanta e Gasperini attacca gli arbitri

La prima delle due semifinali valide per andare a giocarsi il trofeo della Supercoppa italiana rispetta il pronostico e ad aggiudicarsela è l’Inter di Simone Inzaghi che batte per 2 a 0 l’Atalanta di Gianpiero Gasperini. Partita gasgliarda dei nerazzurri di Milano, i quali si aggiudicano la vittoria grazie ad una doppietta di Denzel Dumfries. Al termine della gara non mancano, però, le polemiche. Gasperini, infatti, se la prende con gli arbitri e con il VAR.

Supercoppa, Inter-Atalanta finisce 2 a 0: la partita

È passata alla storia la prima delle due semifinali di Supercoppa Italiana 2025, giocata in Arabia Saudita tra Inter e Atalanta. L’Inter vince 2 a 0 con doppietta nel secondo tempo di Dumfries una gara ben giocata e che ha visto l’11 di Inzaghi quasi sempre in controllo contro una Dea che veniva da un ottimo momento di forma. Tantissime occasioni da rete già nel primo tempo, non concretizzate soprattutto da Lautaro Martinez, sempre più in crisi. Poi, nella ripresa, la maggiore qualità interista emerge e Dumfires segna due gol bellissimi per la vittoria finale. Stasera il nuovo Milan di Conceicao se la vedrà con la Juventus per decretare quale sarà la squadra che andrà ad affrontare l’Inter con il trofeo in palio il prossimo 6 gennaio.

Supercoppa, Inter-Atalanta finisce 2 a 0: l’attacco di Gasperini al VAR

Il grande sconfitto della serata di ieri è proprio Gasperini, che ha perso 7 degli ultimi 7 scontri diretti con Inzaghi e che se la prende con arbitri e VAR per la gestione del match, ma soprattutto per la convalida del primo gol interista. “Non è facile creare contro l’Inter, la partita ha avuto la svolta su quel gol assurdo, un calcio d’angolo inesistente con De Vrij davanti al portiere e un fallo evidentissimo di Dumfries su Scalvini, lo spinge con due mani” – spiega adirato l’allenatore dell’Atalanta – “È una brutta espressione del VAR, che ci ha messo sette minuti a trovare giustamente il fuorigioco di De Ketelaere. Abbiamo esportato un brutto VAR, che non ha visto queste tre situazioni chiare“.