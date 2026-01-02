Superenalotto: Jackpot di 100 Milioni di Euro Senza Vincitori!

Il Superenalotto ha avuto luogo oggi, senza alcun fortunato che abbia indovinato la combinazione vincente del jackpot. Questo primo appuntamento dell’anno ha visto la somma del premio aumentare fino a toccare i 100 milioni di euro, un traguardo che attira l’attenzione di molti giocatori in cerca di fortuna.

Il concorso di oggi ha visto la partecipazione di numerosi appassionati, ma nessuno è riuscito a segnare un 6 o un 5+.

Tuttavia, sei giocatori sono riusciti a indovinare cinque numeri, portando a casa una vincita di circa 30.409,79 euro ciascuno. La tensione per il prossimo concorso è palpabile, con un jackpot che continua a crescere e che promette di attirare ancora più giocatori.

Dettagli del gioco e modalità di partecipazione

Nel Superenalotto, il costo della partecipazione è accessibile, con una schedina minima che richiede l’inserimento di una colonna, ovvero una combinazione di sei numeri. Ogni giocata, che può essere effettuata fino alle 19.30 del giorno dell’estrazione, ha un costo di 1 euro per colonna, mentre l’aggiunta del numero Superstar costa 0,50 euro in più. La possibilità di giocare attraverso sistemi a caratura consente di coprire un numero elevato di combinazioni, aumentando le probabilità di vincita.

Premi e categorie di vincita

Le vincite nel Superenalotto possono variare notevolmente. Ecco una panoramica delle potenzialità di guadagno:

Indovinando due numeri , si può vincere circa 5 euro;

, si può vincere circa 5 euro; Con tre numeri indovinati, il premio sale a circa 25 euro;

Indovinare quattro numeri fa guadagnare circa 300 euro;

Con cinque numeri, la vincita è di circa 32.000 euro;

Infine, con cinque numeri più ilnumero Jolly, il premio è stimato attorno ai 620.000 euro.

È interessante notare che le vincite sono legate non solo alla quantità di numeri indovinati, ma anche all’ammontare del jackpot totale, il che significa che più alto è il montepremi, maggiori sono le vincite potenziali.

Controllo delle vincite e prossime estrazioni

Per chi desidera verificare se ha vinto, esiste un’app dedicata al Superenalotto che consente di controllare le schedine giocate in passato e di accedere a un archivio con i numeri e le vincite delle ultime trenta estrazioni. Inoltre, il prossimo concorso si svolgerà il 4 gennaio 2026, offrendo un’altra opportunità per tentare la fortuna con un jackpot che continua a salire.

La combinazione vincente di oggi è stata 29, 33, 47, 56, 69, 89, con il numero Jolly 16 e il numero Superstar 7. La suspense rimane alta tra i giocatori, in attesa di scoprire se il prossimo concorso porterà a vincite straordinarie.