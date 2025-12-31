Per giovedì 1° gennaio 2026 molti supermercati italiani saranno chiusi per il primo dell’anno. Per chi però deve fare acquisiti, ecco l’elenco dei supermercati aperti, gli orari e le chiusure per Capodanno.

Supermercati aperti 1° gennaio 2026: orari e chiusure per Capodanno

L’elenco dei supermercati aperti il 1° gennaio 2026 cambia in base ai territori locali.

Ecco quali catene di supermercati resteranno aperti anche domani, 1 gennaio 2026.

Carrefour e Conad

Per Capodanno 2026 Carrefour ha deciso la chiusura generalizzata. Alcuni punti vendita locali però potrebbero restare operativi con orari ridotti. Le decisioni vengono prese a livello territoriale dunque dovrete consultare i canali ufficiali.

Va diversamente per la catena Conad. In alcune aree d’Italia, soprattutto nel Centro-Sud, potrebbero esserci aperture parziali, mentre in tante Regioni i supermercati resteranno chiusi.

Coop e Ipercoop

Coop e Ipercoop invece hanno deciso che resteranno chiusi totalmente o quasi il 1 gennaio 2026. Le aperture straordinarie sono rare e limitate a singoli casi locali.

Panorama, Md

La catena Pam Panorama resterà chiusa. Anche MD conferma la chiusura dei suoi supermercati per il primo giorno dell’anno. La festività viene rispettata su scala nazionale, con eventuali comunicazioni affidate ai singoli territori.

Anche per Iper il 1° gennaio 2026 è indicato come giorno di chiusura, da controllare comunque eventuali variazioni per i negozi inseriti in grandi poli commerciali.

Lidl, Esselunga e Aldi

Stessa decisone per Lidl che sarà chiuso a Capodanno. Da Esselunga come gli altri anni il 1° gennaio i supermercati resteranno chiusi in tutta Italia. Infine Aldi annuncia la chiusura totale della rete per Capodanno 2026, valida su tutto il territorio nazionale.

Bennet, Crai

I supermercati Bennet non prevedono aperture diffuse per il 1° gennaio 2026. Prevale la chiusura, con rarissime eccezioni locali.

Per Crai invece ogni negozio deciderà autonomamente. Ma anche qui nella maggior parte dei casi, il 1° gennaio sarà giornata di chiusura, con possibili aperture brevi e limitate.

Despar e Famila

Anche Despar presenta una situazione variabile. Prevale la chiusura, ma in alcune zone potrebbero esserci aperture straordinarie da verificare sui canali ufficiali. Anche i supermercati Famila resteranno chiusi il 1° gennaio 2026.

Il Gigante

Per Il Gigante il 1° gennaio è generalmente giornata di chiusura. Alcuni punti vendita potrebbero adottare soluzioni diverse, ma si tratta di casi non diffusi.

Unes e U2

Nei supermercati Unes e U2 la regola principale per il 1° gennaio 2026 è la chiusura. Eventuali aperture sono legate a singole realtà locali e prevedono, in ogni caso, orari molto limitati.