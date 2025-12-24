Aperture e chiusure non variano solo a seconda della catena ma anche delle località e dei punti vendita.

Come ogni anno ci si chiede dove è possibile fare la spesa il 24, il 25 e il 26 dicembre, ovvero alla Vigilia, a Natale e a Santo Stefano. Vediamo ora insieme quali sono i supermercati aperti, facendo però attenzione al fatto che aperture e orari non variano solo a seconda della catena ma anche delle località.

Supermercati aperti a Natale, Vigilia e Santo Stefano: dove fare la spesa?

Quando ci si trova davanti a dei giorni festivi la domanda è sempre la stessa, ovvero dove posso fare la spesa? Fermo restando che il 24 dicembre, ovvero la Vigilia di Natale, la maggior parte, se non tutti i supermercati restano aperti, magari con orari di chiusura anticipati, per Natale e Santo Stefano le cose cambiano. Ci sono infatti alcune catene che preferiscono tenere chiuso e concedere ai propri dipendenti la possibilità di stare con le proprie famiglie. Molti supermercati, invece, sono aperti anche il 25 e il 26 dicembre. Andiamo ora a vedere insieme l’elenco.

Supermercati aperti e chiusi a Natale, Vigilia e Santo Stefano: elenco ed orari

Al fine di permettere agli italiani di fare gli ultimi acquisti per la cena o per il pranzo di Natale, la Vigilia la maggior parte, se non tutti, i supermercati sono aperti. Lo stesso non vale per Natale e Santo Stefano. Ma andiamo ora a vedere insieme l’elenco e gli orari di apertura in questi giorni di festa (il consiglio è però di verificare online o telefonicamente se il punto vendita dove vogliamo sia effettivamente aperto, poiché orari e aperture possono variare in base alle località):