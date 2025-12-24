Come ogni anno ci si chiede dove è possibile fare la spesa il 24, il 25 e il 26 dicembre, ovvero alla Vigilia, a Natale e a Santo Stefano. Vediamo ora insieme quali sono i supermercati aperti, facendo però attenzione al fatto che aperture e orari non variano solo a seconda della catena ma anche delle località.
Supermercati aperti a Natale, Vigilia e Santo Stefano: dove fare la spesa?
Quando ci si trova davanti a dei giorni festivi la domanda è sempre la stessa, ovvero dove posso fare la spesa? Fermo restando che il 24 dicembre, ovvero la Vigilia di Natale, la maggior parte, se non tutti i supermercati restano aperti, magari con orari di chiusura anticipati, per Natale e Santo Stefano le cose cambiano. Ci sono infatti alcune catene che preferiscono tenere chiuso e concedere ai propri dipendenti la possibilità di stare con le proprie famiglie. Molti supermercati, invece, sono aperti anche il 25 e il 26 dicembre. Andiamo ora a vedere insieme l’elenco.
Supermercati aperti e chiusi a Natale, Vigilia e Santo Stefano: elenco ed orari
Al fine di permettere agli italiani di fare gli ultimi acquisti per la cena o per il pranzo di Natale, la Vigilia la maggior parte, se non tutti, i supermercati sono aperti. Lo stesso non vale per Natale e Santo Stefano. Ma andiamo ora a vedere insieme l’elenco e gli orari di apertura in questi giorni di festa (il consiglio è però di verificare online o telefonicamente se il punto vendita dove vogliamo sia effettivamente aperto, poiché orari e aperture possono variare in base alle località):
Carrefour e Conad: in linea generale resteranno chiusi. Sul sito carrefour.it potete consultare date e orari;
MD: aperti il 24, chiusi sia a Natale che a Santo Stefano. Consultare il sito per eventuali cambiamenti;
La Coop: il 25 e il 26 dicembre attivi solo i punti vendita nelle stazioni ferroviarie e in alcune zone turistiche, con orari da consultare sul sito;
Pam: chiusi il 25 ma, una piccola parte delle sede, aprirà per mezza giornata. Anche qui, consultare sul sito per vedere dove;
Esselunga: aperta il 24, chiusa sia a Natale che a Santo Stefano;
Aldi: il 24 saranno aperti con il consueto orari, chiusi a Natale, a Santo Stefano aperti con orario domenicale;
Lidl: aperti la Vigilia, chiusi a Natale. Per il 26 le aperture variano a seconda della località, consultare dunque il sito.