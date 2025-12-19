Gli italiani stanno cominciando a partire per le vacanze natalizie, si stima che saranno ben 3,5 milioni in viaggio. Per quanto riguarda il controesodo, i rientri saranno distribuiti su più giorni.

Aggiornamento esodo natalizio: si prevedono 3,5 milioni di italiani in viaggio

Esodo natalizio al via, stanno partendo in queste ore i primi italiani per le vacanze natalizie, tra chi raggiungerà le famiglie e chi invece partirà per un pò di relax, in Italia o all’estero.

Anas fa sapere che “rispetto ai volumi di traffico delle ultime settimane è prevista una crescita su tutto il territorio nazionale di circa +8% nella giornata di oggi, venerdì 19 dicembre, del +11% nella giornata di sabato 20 dicembre, del +5% in quella di domenica 21 dicembre e del +6% lunedì 22 dicembre, pari a circa 3,5 milioni di autovetture in più, su un totale di oltre 35 milioni, che utilizzeranno la rete stradale in gestione Anas.”

Controesodo: sarà distribuito su più giorni

Anas, per quanto riguarda il controesodo: “i rientri saranno distribuiti su più giorni, con maggiore concentrazione nei fini settimana successivi a Santo Stefano e Capodanno.” Nella note si sottolinea anche che domenica 21, giovedì 25 e venerdì 26 dicembre ci sarà la sospensione dei mezzi pesanti dalle ore 9.00 alle ore 22.00.