Capodanno a Milano: misure di sicurezza e divieti per la notte di San Silvestro

Con l’approssimarsi della notte di Capodanno, Milano si mobilita per garantire una celebrazione sicura e organizzata, soprattutto in piazza Duomo, che rappresenta il cuore pulsante della città. Dopo le difficoltà e le polemiche dell’anno scorso, il sindaco Beppe Sala ha già espresso preoccupazione e ha avviato misure per affrontare l’evento con la massima attenzione.

Misure di sicurezza e divieti

La sicurezza è la priorità per l’amministrazione comunale. A tal fine, è stata emessa un’ordinanza che stabilisce divieti di vendita e consumo di alcolici e di contenitori di vetro all’interno della circonvallazione esterna di Milano, valida dalla sera del 31 dicembre fino all’alba del 1° gennaio. Questo provvedimento riguarda non solo i pubblici esercizi, ma anche il commercio ambulante e le attività di ristorazione.

Dettagli dell’ordinanza

Il divieto comprende tutte le bottiglie di vetro e le lattine, così come i superalcolici, con l’eccezione di quelli consumati sul posto. Le bevande alcoliche potranno essere servite solo in contenitori di plastica o carta. Le zone interessate dal divieto includono diverse strade importanti che circondano il centro della città, creando un ambiente più controllato e sicuro per i festeggiamenti.

Punti di comando e zone rosse

In aggiunta ai divieti, sarà attivato un punto di comando avanzato in piazzetta Reale, gestito dalle forze interforze della protezione civile. Questo centro operativo sarà cruciale per coordinare le operazioni di sicurezza durante la notte di San Silvestro.

Zone rosse e controllo delle persone

Dal 30 dicembre al 31 marzo, saranno istituite delle zone rosse in diversi punti strategici della città, come le stazioni ferroviarie e le aree attorno a piazza Duomo. Queste zone permetteranno alle forze dell’ordine di allontanare immediatamente le persone che mostrano comportamenti ritenuti pericolosi, in base a precedenti segnalazioni giudiziarie. Chi non rispetta le disposizioni potrebbe incorrere in sanzioni severe, compresi arresti e multe.

Capodanno senza il maxi concerto

Per il Capodanno -non è previsto il tradizionale concerto gratuito in piazza Duomo. Nonostante l’assenza di un evento musicale di grande richiamo, la piazza sarà allestita con un Albero dei Giochi dedicato a Milano Cortina e decorazioni natalizie che offriranno un’atmosfera suggestiva. L’accesso alla piazza sarà limitato a un massimo di 10.000 persone, per garantire la sicurezza di tutti.

Attività alternative in città

Invece di un unico grande evento, Milano propone una serie di attività distribuite in vari luoghi, come teatri, club e piazze minori. Questa scelta mira a evitare la concentrazione di grandi gruppi, facilitando così una migliore gestione della sicurezza. Gli abitanti e i turisti potranno quindi esplorare diverse opzioni per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in un contesto più tranquillo e sicuro.

Il sindaco ha già accennato a un possibile ritorno del concerto, quando saranno completate le strutture per le Olimpiadi. Fino ad allora, i festeggiamenti di Capodanno a Milano si concentreranno su esperienze più intime e diversificate.