Dove si potrà fare la spesa il 7 e l’8 dicembre 2025? Quali sono i supermercati aperti durante Sant’Ambrogio e Immacolata? Scopriamolo ora insieme.

Supermercati aperti 7-8 dicembre 2025: cosa cambia per Sant’Ambrogio e Immacolata

L’8 dicembre è il giorno dell‘Immacolata Concezione e, come accade durante i giorni festivi, la maggior parte dei supermercati adotterà orari diversi da quelli soliti.

Per i milanesi, inoltre, il 7 dicembre si festeggia il patrono della città meneghina, ovvero Sant’Ambrogio e anche in questo giorno, dunque, gli orari dei supermercati possono subire variazioni importanti. Andiamo quindi a scoprire insieme dove fare la spesa il 7 e l’8 dicembre.

Supermercati aperti 7-8 dicembre 2025 (Sant’Ambrogio e Immacolata): ecco l’elenco completo

Prima di vedere insieme l’elenco completo dei supermercati aperti il 7 e l’8 dicembre 2025, raccomandiamo comunque i consumatori a controllare gli orari del supermercato di interesse nella propria zona, per non rischiare amare sorprese. Comunque quasi tutti i supermercati rimarranno aperti questi due giorni, con orari però modificati:

Esselunga : aperti entrambi i giorni con orario continuato dalle 8.00 alle 20.00;

Carrefour : tutte le tipologie di servizio (Express, Iper e Market) rimarranno aperti. L’orari varia a secondo del punto vendita, con apertura tra le 7.00 e le 8.00 e chiusura tra le 20.00 e le 21.00;

Conad : la catena ha predisposto una serie di aperture straordinarie, in linea generale dalle ore 8.00 alle ore 13.00;

Coop e Ipercoop: aperte con orario che si estende dalle ore 9.00 fino alle 20.30;

Lidl : aperti entrambi i giorni, indicativamente dalle 8.00 alle 21.00;

Pam: in generale dovrebbero essere aperti entrambi i giorni ma, l’8 dicembre, alcuni negozi potrebbero rimanere chiusi;

Aldi: in linea generale regolarmente aperti dalle 9.00 alle 21.00;

Bennet: a parte alcune eccezioni, aperti dalle 8.30 alle 20.00;

Il Gigante: i supermercati dovrebbero essere aperti regolarmente entrambi i giorni;

MD: aperti ma con orari differenti.

Come visto, i supermercati saranno aperti quasi tutti il 7 e l’8 dicembre ma, raccomandiamo nuovamente, di controllare sui siti ufficiali per eventuali modifiche e per essere certi in particolar modo dell’orario di apertura, che può variare da zona a zona.