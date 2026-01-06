Supermercati aperti per l’Epifania: da Coop a Carrefour e Lidl, orari e aperture straordinarie del 6 gennaio. Tutte le informazioni utili.

L’Epifania non ferma del tutto i supermercati: oggi, martedì 6 gennaio, molte catene resteranno aperte, anche se con orari ridotti o modificati. Controllare online gli orari dei singoli punti vendita aiuta a organizzare la spesa senza sorprese.

Epifania e spesa: i supermercati restano operativi

L’Epifania segna la conclusione delle festività natalizie, ma non mette completamente a riposo la grande distribuzione.

Chi desidera fare acquisti il 6 gennaio può contare su diverse catene ancora operative, anche se con modalità leggermente differenti rispetto ai giorni feriali. Molti punti vendita adotteranno orari domenicali o chiusure anticipate, quindi è consigliabile verificare preventivamente gli orari sui siti ufficiali per evitare di trovare le serrande abbassate.

Supermercati aperti il 6 gennaio, giorno dell’Epifania: ecco la lista completa

Tra i supermercati presenti sul territorio, Aldi seguirà i consueti orari della domenica, mentre Bennet rimarrà aperto per tutta la giornata festiva. Carrefour garantirà aperture in molte città, ma gli orari possono variare in base alla zona, rendendo utile un rapido controllo online. Conad propone numerose aperture straordinarie, con mappe interattive disponibili sul web per consultare gli orari dei singoli punti vendita. Anche Coop e Ipercoop saranno presenti il 6 gennaio, con orari che dipendono dalle singole cooperative. Crai invece gestisce le aperture festivi autonomamente, richiedendo un controllo diretto di ciascun negozio.

Esselunga conferma le aperture, generalmente con chiusure anticipate, mentre Famila manterrà attivi i propri supermercati, fornendo dettagli precisi sui canali digitali. Despar offre possibilità di apertura variabile, invitando i clienti a verificare online il punto vendita più vicino. Infine, Lidl e MD apriranno le porte con orari ridotti, Gigante opererà quasi ovunque, e per Iper, Pam Panorama, Unes e U2 la situazione varia da filiale a filiale.

La raccomandazione principale resta verificare online gli orari aggiornati dei singoli supermercati, così da organizzare la spesa con sicurezza ed evitare eventuali chiusure anticipate o variazioni locali.