Dagospia ha svelato i nomi dei primi sei concorrenti di Ballando con le Stelle. Tra loro sono state citate Federica Pellegrini e una cantante molto famosa.

Svelati i nomi dei primi sei concorrenti di Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle ripartirà a settembre con una nuova edizione, la più lunga di sempre. Il cast non è ancora stato deciso, ma da tempo stanno circolando alcuni nomi, come quello di Federica Pellegrini, che potrebbe essere una delle nuove concorrenti. Dagospia ha svelato i nomi dei primi sei concorrenti che scenderanno in pista.

Si parla di Nina Zilli, Federica Pellegrini, Luca Barbareschi, Massimiliano Ossini, Marina Morgan ed Enrica Bonaccorti.

Ballando con le Stelle: le parole di Milly Carlucci

“Sul cast non posso dire nulla perché è ancora troppo presto, siamo ancora lontani dalla chiusura delle trattative. Non ci sono certezze e davvero non è ancor al momento di fare rivelazioni” ha dichiarato Milly Carlucci a Estate in Diretta. Per quanto riguarda la giuria, è stata confermata. “Squadra che vince non si cambia” ha dichiarato la conduttrice.