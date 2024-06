Milly Carlucci è già al lavoro per Ballando le Stelle 2024. Mancano ancora un paio di mesi al debutto, ma sembra che siano già stati scelti i primi due ballerini: vediamo chi sono.

Ballando con le Stelle 2024: spuntano i nomi dei primi ballerini

La macchina organizzativa di Ballando con le Stelle 2024 è già al lavoro per la nuova edizione del programma, in partenza a settembre sul primo canale della televisione di Stato. Secondo alcune indiscrezioni dell’ultima ora, la conduttrice Milly Carlucci ha già scelto i primi due ballerini Vip che si metteranno alla prova con la danza.

Una cantante e un comico: ecco i primi ballerini di Ballando 2024

Il nome del primo ballerino di Ballando con le Stelle 2024 è stato svelato nel podcast Pezzi da parte di Andrea Lanfranchi. A suo dire, Milly Carlucci sarebbe riuscita a convincere Nina Zilli, che in passato ha partecipato anche a Italia’s Got Talent. Il secondo Vip, invece, è stato spoilerato da TvBlog ed è Francesco Paolantoni. L’arruolamento del comico, che già partecipa ai format di Stefano De Martino, non stupisce.

Milly Carlucci ha già ricevuto due “no”

E’ bene sottolineare che, al momento, i nomi dei primi due ballerini dello show danzante non sono stati ufficializzati dalla Carlucci e dal suo staff. Pertanto, la notizia va letta con il solito beneficio del dubbio. Allo stesso modo, dovremmo prendere un’altra indiscrezione, che vede Milly aver incassato due sonori “no”. Ad aver rifiutato di partecipare a Ballando con le Stelle 2024 dovrebbero essere state Chiara Ferragni e Federica Pellegrini.