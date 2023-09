Home > Video > Svevagelfi: "Cosa sapere prima di prendere un lupo cecoslovacco" Svevagelfi: "Cosa sapere prima di prendere un lupo cecoslovacco"

"Sei cose da sapere prima di prendere un lupo cecoslovacco". @Svevangelfi mostra i suoi meravigliosi esemplari su Tiktok ma spiega anche che un lupo cecoslovacco non è per tutti. Ecco per quale motivo.