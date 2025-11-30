Svizzera: Votazione contro il servizio civile obbligatorio per le donne e l'imposta sulle successioni

Il recente referendum in Svizzera ha messo in luce l’orientamento degli elettori su temi delicati come il servizio civile e la tassazione sulle successioni. Con oltre l’84% dei voti contro l’estensione del servizio civile obbligatorio alle donne e circa il 79% contro l’imposta sulle eredità per i super-ricchi, i risultati del voto sono stati chiari e decisivi.

Il servizio civile e il rifiuto della proposta

Una delle questioni affrontate nel referendum riguardava l’estensione dell’obbligo di servizio militare o civile alle donne. Questa proposta, sostenuta da un’associazione con sede a Ginevra, cercava di ampliare il concetto di servizio civile includendo anche attività sociali come la protezione dell’ambiente e il supporto a gruppi vulnerabili. Tuttavia, il popolo svizzero ha mostrato una netta opposizione, come evidenziato dal voto schiacciante contro l’iniziativa.

Motivazioni dietro il rifiuto

Le ragioni alla base di questo rifiuto sono molteplici. Da un lato, vi è una forte tradizione in Svizzera di mantenere il servizio militare come unico obbligo per i cittadini maschi. Dall’altro, c’è una percezione diffusa che il servizio civile debba rimanere una scelta personale piuttosto che un obbligo imposto. Questo riflette una visione più ampia sulla libertà individuale e sui diritti civili.

La proposta di tassazione sulle successioni

Parallelamente, il referendum ha affrontato anche il tema della tassazione delle eredità. La proposta mirava a introdurre un’imposta del 50% sulle successioni che superano un valore di 50 milioni di franchi svizzeri, con l’intento di utilizzare i proventi per finanziare misure contro il cambiamento climatico. Nonostante il sostegno della gioventù socialista, l’iniziativa è stata respinta da una larga maggioranza.

Impatto sulla società e sull’economia

La bocciatura di questa proposta solleva interrogativi sul futuro della giustizia fiscale in Svizzera. Molti cittadini ritengono che le persone benestanti debbano contribuire maggiormente per il bene della società, soprattutto in un periodo in cui i problemi ambientali stanno diventando sempre più urgenti. La decisione di non tassare le eredità milionarie potrebbe apparire come una rinuncia a investire in soluzioni per il cambiamento climatico.

I risultati di questo referendum sono emblematici delle sfide che la Svizzera deve affrontare in merito a questioni di equità sociale e responsabilità civica. La netta opposizione a entrambe le iniziative riflette un atteggiamento conservatore e una preferenza per mantenere lo status quo. Le discussioni continueranno, ma per ora, la volontà popolare si è espressa chiaramente, ponendo un freno a cambiamenti significativi in queste aree.