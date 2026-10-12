Le recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti hanno riacceso un dibattito delicato sulla legittimità di un possibile cambiamento di leadership in Ucraina. Donald Trump, in più occasioni, ha invitato l’allora presidente Volodymyr Zelensky a dimettersi, sostenendo al contempo che l’Ucraina dovrebbe procedere a nuove elezioni entro breve tempo. Questa posizione ha alimentato un clima di incertezza sia a Kyiv che nei circuiti diplomatici europei, dove si teme una possibile interferenza esterna nel processo democratico ucraino.

Il punto focale della discussione è arrivato durante la trasmissione “10 minuti” trasmessa da Retequattro dove il vicepremier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani ha risposto a un’intervista sulla stessa tematica. Il suo intervento è stato incentrato su un principio di diritto internazionale: la sovranità di un popolo nella scelta dei propri rappresentanti.

Tajani ha sottolineato come la decisione di eleggere un nuovo presidente ucraino spetti esclusivamente agli ucraini, escludendo qualsiasi pretesa da parte di altre potenze.

La dichiarazione di Tajani sulla sovranità ucraina

Durante il sopralluogo televisivo, Tajani ha citato un paragone esplicito: «Come gli americani si scelgono il loro presidente, così gli ucraini si scelgono il loro presidente, non tocca a noi dire chi deve fare il presidente in questo o quel paese»».

Con queste parole, il ministro ha voluto rimarcare il principio di sovranità nazionale, affermando che nessun attore esterno ha diritto di influenzare la scelta del capo di Stato di Kyiv. Il riferimento al modello elettorale statunitense è stato usato per rendere più chiara la logica di autodeterminazione che dovrebbe guidare l’Ucraina.

La domanda di Trump: Zelensky dovrebbe dimettersi?

La provocazione di Trump si è sempre basata su una serie di critiche alla gestione della guerra in Ucraina e sulla percezione di un eccessivo coinvolgimento occidentale. In risposta, Tajani ha precisato che, pur accogliendo il diritto di ogni paese a esprimere le proprie opinioni, non è compito di Washington (o di altre nazioni) stabilire chi debba governare a Kiev. Ha inoltre evidenziato che un eventuale interferenza esterna rischierebbe di indebolire ulteriormente la coesione interna ucraina, già provata dal conflitto con la Russia.

Implicazioni per la politica estera italiana e le relazioni internazionali

Il commento di Tajani si inserisce in un più ampio contesto di politica estera italiana dove Roma ha cercato di mantenere un equilibrio delicato tra il sostegno militare all’Ucraina e il rispetto della sua autonomia decisionale. L’affermazione del vicepremier rafforza la posizione dell’Unione Europea, che da tempo promuove il rispetto della democrazia interna di ogni stato membro e candidato. Inoltre, l’articolata risposta italiana può servire da deterrente contro future richieste di intervenire nella politica interna di paesi alleati, sottolineando che la legittimità di un governo deriva dal consenso popolare, non da pressioni esterne.

Il dibattito rimane aperto, ma la posizione italiana è ora ben definita: la scelta del presidente ucraino è un affare interno, da rispettare e difendere.