Tajani vola in Libano: proteggere i militari italiani e cercare una via diplomatica

La decisione del ministro degli Esteri Antonio Tajani di recarsi in Libano è motivata da due priorità nette: favorire una de-escalation diplomatica nell’area del Golfo e verificare personalmente le condizioni dei militari italiani impegnati nella missione Unifil. La visita, prevista per lunedì 13 aprile, arriva dopo un episodio che ha acceso i riflettori sulla sicurezza del contingente: un blindato Lince del nostro contingente è stato bersagliato da colpi sparati dall’Idf mentre lasciava la base di Shama.

L’attacco non ha fatto vittime, ma ha danneggiato pneumatici e paraurti del mezzo obbligando la colonna a rientrare alla base; la dinamica ha sollevato interrogativi sul rispetto del mandato internazionale e sul rischio di un possibile effetto domino che potrebbe aggravare ulteriormente la situazione regionale. La presenza di circa 1.200 militari italiani in una forza multinazionale che conta approssimativamente 10.000 uomini rende ogni episodio potenzialmente significativo sul piano politico e operativo.

L’episodio contro il convoglio italiano

Secondo le ricostruzioni, la colonna di mezzi aveva appena lasciato la base di Shama con destinazione Beirut quando, a circa due chilometri dal punto di partenza, un mezzo blindato Lince è stato centrato dai colpi sparati dall’Idf. I proiettili hanno colpito parti esterne del veicolo provocando danni ai pneumatici e al paraurti; fortunatamente non si sono registrati feriti tra i caschi blu. La colonna ha fatto dietrofront ed è rientrata alla base, interrompendo la missione in corso che, secondo il ministro, stava trasportando elementi destinati al rimpatrio.

Dinamica e implicazioni operative

L’episodio è stato descritto come colpi di avvertimento finalizzati a fermare la marcia del convoglio; tuttavia, il risultato pratico è stato un mezzo danneggiato e un aumento della tensione nel settore sudovest del Libano. Sul piano operativo si pone il tema delle regole di ingaggio dell’operazione: normalmente l’uso della forza da parte dei caschi blu è limitato e autorizzato per autodifesa o per la protezione di personale e infrastrutture ONU, secondo quanto previsto dalla risoluzione citata nel mandato.

Le reazioni di Roma e le richieste all’Onu

La risposta del governo italiano è stata immediata e netta: la premier Giorgia Meloni ha condannato l’azione definendola inaccettabile, mentre il ministro Tajani ha convocato l’ambasciatore israeliano alla Farnesina e ha contattato il presidente libanese Joseph Aoun per manifestare solidarietà. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha chiesto un intervento urgente delle Nazioni Unite affinché siano chiarite le responsabilità e siano adottate misure per garantire la sicurezza del contingente.

Politica interna e richieste di tutela

La vicenda ha generato consensi trasversali sul sostegno ai militari: dal ringraziamento formale del presidente della Camera fino alle critiche più dure di alcune forze di opposizione che richiedono sanzioni o misure politiche più incisive nei confronti di Israele. Al contempo parlamentari e partiti hanno sollecitato il governo a tutelare sia l’immagine sia la sostanza della missione Unifil, ribadendo che il personale impegnato sotto la bandiera delle Nazioni Unite merita protezione e rispetto del suo mandato.

Il contesto della missione Unifil

La missione Unifil nasce nel 1978 e ha assunto una nuova fisionomia dopo il conflitto del 2006, con l’approvazione della risoluzione 1701. Il suo ruolo principale è verificare il ritiro delle forze, supportare il governo libanese e contribuire al ripristino della sicurezza nella regione. Le regole di ingaggio rimangono stringenti, consentendo l’uso della forza per la difesa personale o per la protezione di civili e strutture Onu; su questi limiti gli Stati partecipanti richiedono spesso maggior chiarezza e tutele operative.

Negli ultimi mesi il contingente italiano ha subito altri episodi: poche settimane prima un razzo ha colpito la base di Shama, e in novembre 2026 due razzi causarono feriti tra i militari della Brigata Sassari. In aggiunta, telecamere poste in avamposti italiani erano state distrutte da colpi d’arma da fuoco. Questi segnali, insieme all’attacco al convoglio, motivano la missione diplomatica di Tajani e le sollecitazioni rivolte all’Onu per un intervento chiarificatore.

Con la visita in Libano il governo italiano punta a un duplice risultato: ottenere spiegazioni sull’episodio che ha coinvolto il convoglio e rafforzare la protezione dei militari impegnati nella missione. La speranza è che, attraverso il dialogo diplomatico e l’intervento delle istituzioni internazionali, si possa evitare un’escalation e garantire la sicurezza dei contingenti impegnati nel fragile equilibrio della regione.