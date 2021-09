Tariffe: Malpezzi, 'rischio stangata, governo indichi misure per contenere aumenti'

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “L'aumento delle bollette per le forniture di elettricità e gas previsto nelle prossime settimane rischia di diventare una pesante stangata per famiglie e imprese. Pensiamo che sia utile che il governo spieghi a famiglie e cittadini quali misure intende attuare per contenere questi aumenti.

Siamo in una fase difficile dopo due anni di pandemia ed è necessario sostenere il Paese e evitare pesanti ricadute sociali”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi in una nota.