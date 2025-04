Un episodio di violenza stradale

Un episodio inquietante ha avuto luogo a Bolzano, dove un 71enne è stato denunciato dai Carabinieri dopo aver utilizzato un taser contro un automobilista di 35 anni. L’incidente è avvenuto sulla SS12, all’altezza di via Campiglio, nella tarda mattinata di venerdì. La lite tra i due uomini è scoppiata per motivi futili legati a un sorpasso pericoloso, trasformandosi rapidamente in un’aggressione che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Intervento dei Carabinieri

La pattuglia della Stazione Carabinieri di Cornedo all’Isarco è stata allertata dal giovane automobilista, che ha riferito di essere stato colpito da impulsi elettrici provenienti dal taser dell’anziano. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini, raccogliendo le testimonianze dei presenti e rinvenendo il taser all’interno dell’auto del 71enne. Questo dispositivo è stato prontamente sequestrato, evidenziando la gravità della situazione.

Le conseguenze legali

Il 35enne, dopo aver subito l’aggressione, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Maurizio per ricevere le cure necessarie. Nel frattempo, l’aggressore è stato denunciato per porto abusivo di armi e lesioni aggravate, un reato che sottolinea la pericolosità dell’uso di armi non convenzionali in situazioni di conflitto. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’uso di strumenti di difesa personale, che possono rapidamente trasformarsi in strumenti di aggressione.