Attimi di paura per una famiglia americana, una tavola di legno si è infatti schiantata sul parabrezza della loro auto in corsa.

David Deng e la sua famiglia si stavano recando a un funerale quando, mentre attraversavano il ponte di Verrazzano, New York, una tavola di legno ha colpito il parabrezza della loro auto. La tavola in questione è volata via dal retro di un camioncino nelle corsia opposta a causa del forte vento, schiantandosi appunto sull’auto della famiglia Deng. Ma ecco le prime parole del conducente.

Tavola di legno si schianta su un’auto in corsa: le parole del conducente

Nonostante il forte impatto della tavola di legno sul parabrezza, David Deng è riuscito a restare calmo evitando così di scontrarsi con gli altri veicoli presenti sulla carreggiata. Ma ecco le sue prime parole: “c’erano vetri ovunque, sui vestiti e sui sedili. Se avessi cambiato corsia i veicoli dietro mi sarebbero venuti addosso. La decisione migliore era di continuare a guidare e trovare un punto sicuro dove accostare.” Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell’incidente, inoltre, grazie alla Dash Cam presente sul veicolo, l’impatto della tavola di legno sul parabrezza e stato ripreso. Il video è diventato subito virale, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza del trasporto di carichi sui veicoli.