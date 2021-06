Tavoli da giardino: i migliori modelli per l’estate

I tavoli da giardino sono un angolo della zona verde per accogliere gli ospiti. Dai modelli fissi ai richiudibili, ecco i migliori per la zona verde.

Chi ha un giardino o una zona verde può approfittarne per creare degli angoli di verde in casa in modo d’accogliere gli ospiti durante le sere d’estate. Uno dei complementi d’arredo che non possono mancare sono i tavoli da giardino di cui si trovano varie tipologie e promozioni su Amazon.

Tavoli da giardino

Sono il complemento perfetto da usare nei mesi estivi o anche sul terrazzo di casa, specie se è particolarmente ampio, per cenare e rilassarsi all’aria aperta, complice anche le belle giornate che si stanno affacciando. Stare seduti attorno a un tavolo a chiacchierare o pranzare è sicuramente piacevole, ma per scegliere i tavoli da giardino bisogna considerare alcuni fattori.

Al momento della scelta, sono diverse le caratteristiche da valutare per questo componente d’arredo.

Bisogna sceglierlo in base ai componenti del nucleo famigliare, gli ospiti, ma anche a seconda dello spazio che si ha a disposizione. Per esempio, per una famiglia di 8 persone sarà necessario un modello molto grande e ampio.

Si consiglia di sceglierlo facendo attenzione ai materiali, perché siano di qualità. Inoltre, bisogna che siano resistenti agli agenti atmosferici in modo da evitare che possano danneggiarsi a causa di pioggia, vento oppure grandine.

Bisogna prestare molta attenzione al tipo di tavoli da giardino da scegliere per la propria casa in modo da usarlo soprattutto nei mesi primaverili ed estivi.

I tavoli da giardino sono simbolo di unione e di qualcosa di positivo per accogliere gli ospiti, quindi è molto importante capire quale scegliere anche in base alle proprie esigenze e gusti personali, oltre che al tipo di budget che si ha a disposizione.

Tavoli da giardino: modelli

Non è mai facile orientarsi nel mondo dei tavoli da giardino, ma sul mercato sono tantissimi i modelli a disposizione per cui sicuramente vi è l’imbarazzo della scelta e non si avrà problemi a scegliere il complemento d’arredo maggiormente adatto alla propria casa, gusti e anche bisogni.

Innanzitutto, si distinguono sia modelli fissi che richiudibili. I modelli fissi si addicono particolarmente a una famiglia ampia e sono molto robusti, mentre nel caso di tavoli da giardino richiudibili possono andare bene anche per trasportarli, magari in occasione di una gita fuori porta. Sono modelli che non occupano molto spazio e quindi adatti anche a coloro che abitano in una casa piccola.

Si trovano poi tipologie allungabili da usare all’occorrenza nel caso giungano degli ospiti. Può avere una trama intrecciata in polietilene, alluminio, plastica, ecc. Tendono a distinguersi anche per la forma che può essere tonda, rettangolare oppure quadrata. Il design del tavolo e delle sedie sono in linea sia con i propri gusti, ma anche con il proprio budget.

Si trovano poi in vendita grandi per i pasti o piccoli per gli spuntini o adatti ai bambini. I tavoli da giardino sono in vari materiali: legno, plastica, ferro. Si trovano poi tavoli ripiegabili e in quel caso è meglio optare per un modello in plastica, sebbene non sia particolarmente resistente alle intemperie.

Tavoli da giardino Amazon

Per chi sta pensando di comprare un arredo di questo tipo, sono diversi i modelli che è possibile comprare sul sito di Amazon approfittando di sconti e promozioni varie. Cliccando sulla foto si possono visualizzare una serie di informazioni al riguardo. Qui sotto è possibile trovare una classifica che propone i tre migliori modelli di tavoli da giardino tra quelli maggiormente venduti e scontati, oltre che apprezzati dagli utenti del noto e-commerce.

1)Tavolo da giardino bianco

Un tavolo pieghevole molto robusto e resistente, perfetto sia per il giardino, ma anche per il buffet o la cucina. In acciaio, resiste alle intemperie ed è di lunga durata. Ha un meccanismo pieghevole e la maniglia integrata per il trasporto in modo da trasportarlo più facilmente. Dotato di piedini antiscivolo e anti-graffio. Adatto sia per spazi interni che esterni. Il prodotto maggiormente venduto in questo settore.

2)Ipae Progarden tavolo da giardino

Un modello di tavolo con rivestimento a effetto intrecciato disponibile nel colore antracite. Molto robusto e comodo. Realizzato in plastica, ma nonostante questo il materiale è davvero ottimo e di buona fattura. Ottimo il rapporto qualità prezzo. Molto carino dal punto di vista estetico permettendo di fare una bella figura. Il prodotto maggiormente venduto della categoria e ha uno sconto del 12%.

3)Casaria tavolo da giardino

Un tavolo pieghevole, facile e veloce da montare. Adatto sia come tavolo da pranzo, ma anche come campeggio. Realizzato in plastica resistente alle condizioni meteo con telaio in acciaio. Il tavolo è robusto ed è possibile piegarlo in modo da risparmiare spazio. Dotato di maniglia di trasporto. Maneggevole e adatto sia per l’esterno che interno della casa.

Con i tavoli da giardino, ecco quali sono le ultime tendenze per le sedie per la zona verde.