Taylor Mega confessa la realtà riguardo a Fedez: svela le sue scoperte.

L’ultimo episodio della disputa tra i rapper Fedez e Tony Effe è stato seguita anche dal programma televisivo Striscia la Notizia. Nonostante né Fedez né Tony Effe abbiano rilasciato commenti durante l’intervento di Valerio Staffelli, ora qualcuno ha rotto il silenzio. Taylor Mega, interpellata dal corrispondente di Striscia la Notizia ha confessato di avere avuto un legame con Fedez, anche se definirlo ‘relazione’ è un po’ esagerato. Staffelli ha sollevato la questione se questa frequentazione sia avvenuta quando Fedez era sposato con Chiara Ferragni, ma la risposta è ancora incerta e verrà rivelata nella prossima puntata di Striscia la Notizia. Nel frattempo, Fabrizio Corona ha rivelato che Taylor e Fedez si sarebbero frequentati nel 2018/19, periodo in cui Fedez era ancora con Ferragni. Si suggerisce che ci sia stata un’ulteriore frequentazione recentemente, accompagnata anche da scatti di paparazzi. La posizione di Taylor su questo è chiara: non ha problemi a dire le cose come stanno. Il caso continua, con l’annuncio di Striscia la Notizia che stasera verrà consegnato il Tapiro d’oro a Taylor Mega in seguito al suo coinvolgimento nel litigio tra i due rapper. L’influencer ha confermato di aver avuto un legame con Fedez e ha escluso di aver lanciato accuse social contro Chiara Ferragni con un commento diventato virale.

