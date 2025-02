Taylor Mega non perde occasione per condividere letteralmente ogni istante con i propri follower sui social. Foto piccante ed evocativa.

Taylor Mega è una delle influencer italiane di maggior successo, conta milioni di seguaci su Instagram ed è anche un volto televisivo noto, complice la sua presenza nei programmi di punta Mediaset, di conseguenza quando pubblica qualcosa i suoi follower sono sempre curiosi di comprendere cosa stia accadendo nella sua vita.

Taylor Mega “presenta” il fidanzato Francesco

Taylor Mega non perde occasione di mostrarsi ai propri fans, nell’ultimo scatto pubblicato sui social la donna è andata oltre svelandosi in un completino intimo bianco e dietro di lei la sua nuova fiamma. Il ragazzo non mostra il volto ma il fisico sì mostrandosi in forma mentre le tocca suadentemente il lato b.

La donna ha rivelato l’età del fidanzato senza però citare la sua identità, replicando ad un hater che le aveva commentato – “ma veramente stai con un vecchio” – la sua risposta è stata – “ha 29 anni (certo sono 4 più di me) [in realtà lei ne ha 31] ma non lo definirei vecchio”.

I fan hanno scoperto chi è

Nonostante lei non abbia voluto rivelare il nome del fidanzato, i suoi ammiratori sempre attenti alla sua vita privata hanno immediatamente capito di chi si tratta.

Lui è Francesco Riviera, un influencer che offre suggerimenti sul miglioramento fisico che ha avviato la sua carriera tramite un’azienda di GIF personalizzate. Prima di fidanzarsi con Taylor Mega ne ha curato l’applicazione di fitness, di conseguenza il feeling tra i due era già presente seppur sul piano strettamente lavorativo.