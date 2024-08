Andrea Delogu in queste ore ha mostrato su Instagram solo alcuni dei messaggi che quotidianamente riceve sui social: gravi insulti e pesanti critiche. Tuttavia, la conduttrice non le manda a dire ad una hater. Ecco cosa è successo.

“Sei volgare, antipatica e spocchiosa”, “Non esisti solo tu, ce ne sono di molto più belle ma soprattutto brave”. E ancora: ”Bonus facciate ne abbiamo? Ma com’è che ti si ingrossa il nasone da un po’?”. Queste sono solo alcune delle cattiverie rivolte alla presentatrice da parte di una hater su Instagram.

La conduttrice, stanca degli insulti, ha deciso di replicare alla donna attraverso delle stories pubblicate sul suo profilo social:

Andrea Delogu si sofferma su un unico profilo, quello della signora Angela, e si rivolge direttamente alla donna così:

“Angela l’ho memorizzata perché dopo mesi di commenti di questo tenore era sparita e mi sono chiesta se stesse bene. L’ho cercata sui suoi profili vedendo che ha una bellissima figlia, una famiglia, una casa, una vita. Una persona ‘normale’ con cui potrei prendere un caffè nello stesso bar, passarci lo zucchero e salutarci come si fa con sconosciuti gentili, perché così accadrebbe. Invece c’è questo schermo che fa in modo che molti pensino che possono scrivere tutto senza rendersi conto che in realtà è vita vera. I social siamo noi, se siamo delle brutte persone qui lo siamo anche nella realtà, non c’è via di scampo. Solo che qui molti si tolgono la maschera. E sbagliano”.