Andrea Delogu: "Sono in analisi da 10 anni"

Andrea Delogu ha rotto il silenzio sulla sua vita privata e ha confessato che sta affrontando un percorso di analisi da oltre 10 anni.

Andrea Delogu: l’analisi

Andrea Delogu è oggi una delle conduttrici più famose in Italia e spesso, nelle sue interviste, non ha mancato di parlare anche di dettagli e retroscena relativi alla sua vita privata. Nelle ultime ore lei stessa ha svelato alcuni dettagli su di sé e ha confessato che da oltre 10 anni si sta sottoponendo ad un percorso di analisi da uno psicoterapeuta.

“Io vado in analisi da dieci anni e mi sono resa conto che se impari dalla sofferenza, le cose cambiano. Quando invece non riesci a guardare in faccia il dolore, e lo nascondi, allora marcisce… Ma marcisce dentro di te. Non è facile guardarsi dentro: a volte è persino più doloroso della ferita stessa. Tuttavia è un grande regalo vedere le cicatrici rimarginarsi”, ha ammesso, dopo aver raccontato alcuni dettagli sulla sua infanzia, trascorsa nella comunità di San Patrignano (dove si erano conosciuti i suoi genitori). “Ero una bimba molto inquieta e questo non è cambiato: lo sono ancora. Inoltre mi fidavo molto delle persone: a San Patrignano eravamo una grande famiglia. Questa fiducia nel prossimo e nel mondo mi è rimasta addosso: crescendo non l’ho persa, al massimo si è allentata un filino”, ha confessato Andrea Delogu, che oggi sembra aver trovato la serenità accanto al giovane modello Luigi Bruno.