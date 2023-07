Andrea Delogu, le foto con il fidanzato e gli insulti: "Sembra tuo figlio!"

Andrea Delogu ha festeggiato il suo secondo anniversario con il fidanzato 23enne Luigi Bruno e sui social ha finito per esser presa di mira dagli haters.

Andrea Delogu: l’anniversario con Luigi Bruno

Andrea Delogu sembra essere più innamorata che mai del suo giovane fidanzato Luigi Bruno (che ha 17 anni meno di lei). In occasione del suo secondo anniversario d’amore, la coppia si è recata al concerto di Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico e, nelle scorse ore, la conduttrice ha pubblicato sui social alcune foto che la ritraggono insieme al fidanzato. Le immagini non hanno mancato di scatenare l’ira degli haters, e c’è chi le ha scritto: “Sembra tuo figlio, ma come fa a stare con te?”. La conduttrice ha presto replicato scrivendo: “Di solito cancello i commenti stupidi, qui ho deciso di lasciarli, primo perché sono troppi e secondo perché la figura di mer**a è giusto che la gente la faccia fino in fondo”, e ancora: “Per tutti gli altri grazie davvero, mamma mia quanto siete romantiche e romantici. Un sacco più di me!”.

Andrea Delogu ha iniziato a frequentare Luigi Bruno dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Montanari e oggi sembra essere più felice che mai al suo fianco.