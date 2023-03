Andrea Delogu e la fine del suo matrimonio: "È successo tutto all'improvviso"

Andrea Delogu ha parlato della fine del suo matrimonio con l’attore Francesco Montanari, avvenuta nel 2020.

Andrea Delogu: la separazione da Francesco Montanari

Oggi Andrea Delogu è serena accanto a un nuovo amore ma lei stessa ha confessato le difficoltà vissute nel 2020, quando si è trovata a vivere la fine del suo matrimonio con Francesco Montanari. I due si sono separati pacificamente dopo aver compreso di non voler più stare insieme: “Avevo paura di lasciare quello che avevo costruito ma la bellezza degli anni sta nel sapere che c’è sempre un ‘dopo’, una fortuna non scontata. Quando soffri le prime volte per amore pensi di morire. Quando soffri a 40 anni per amore, senti di morire, ma sai che non morirai. Cadi ma sai che ti rialzerai. La differenza è tutta lì. Grazie a questa forza, e a nuove consapevolezze, è arrivato anche un nuovo amore”, ha dichiarato la conduttrice, che ha anche riconosciuto all’ex marito il merito di aver preso la decisione di separarsi quando ormai tra loro era accaduto l’irreparabile.

“È accaduto tutto all’improvviso. Lo strappo era evidente e voglio dare il merito a Francesco di essere stato più coraggioso di me nell’affrontare la decisione. Un giorno è tornato a casa, mi ha guardato e ha detto: ‘Andrea, ma noi cosa stiamo facendo?’. Alla fine non avevamo una risposta e ci siamo lasciati. Non è stato facile, ma è stato giusto”, ha confessato la conduttrice, che oggi è felice accanto al modello 26enne Luigi Bruno.