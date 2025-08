TEC4I FVG sostiene e premia le migliori idee innovative per l’inclusione della Startup Competition di Accessibility For Future 2025 

Udine, 5 agosto 2025 – C’è tempo ancora fino al 22 agosto per candidarsi alla Startup Competition di Accessibility For Future 2025, la manifestazione promossa da Willeasy srl e IO CI VADO APS che dal 18 al 20 settembre trasformerà Udine in un hub europeo dedicato a innovazione, inclusione e accessibilità. Lanciata ufficialmente a giugno insieme al programma dell’evento, la competizione si rivolge a startup e microimprese, italiane ed europee, che operano nei seguenti settori: turismo accessibile e innovazione; progettazione universale, accessibilità digitale e nuove tecnologie; sport, tempo libero e mobilità; Smart City & Smart Home, trasporti e Open Data.

Il 18 e 19 settembre, presso Udine Esposizioni a Martignacco (Udine), i team selezionati avranno la possibilità di presentare i propri progetti davanti a una giuria composta da investitori, incubatori e player del mondo dell’innovazione. I premi in palio comprendono: l’opportunità di presentare la propria soluzione sul palco di “Stage for Change”, l’inserimento agli Stati Generali di City Vision 2025, servizi di comunicazione, servizi personalizzati di consulenza e formazione in tema di accessibilità, percorsi di mentoring e – grazie a TEC4I FVG, co-organizzatore e partner dell’iniziativa – l’accesso a percorsi di crescita su misura per startup digitali.

TEC4I FVG, centro di riferimento per l’innovazione nel Friuli Venezia Giulia, con un’esperienza di 25 anni nel supporto a startup e PMI innovative, oltre a partecipare attivamente alla selezione e valorizzazione dei progetti, assegnerà infatti due premi speciali: uno alla miglior startup digitale italiana e uno alla miglior startup digitale del territorio FVG. I premi consisteranno in servizi di accompagnamento imprenditoriale, digitalizzazione e business matching del valore complessivo di oltre 9.000 euro, riservati a micro e piccole imprese che abbiano almeno una sede legale/operativa in Italia.

“Con questa partnership portiamo il nostro contributo a un’iniziativa in cui crediamo fortemente – sottolinea Filippo Bianco, Amministratore Delegato di TEC4I FVG – Accessibility For Future mette al centro le persone e dimostra che l’innovazione, se ben orientata, può essere uno straordinario strumento di inclusione sociale, territoriale e digitale. Il nostro impegno è quello di accompagnare le idee più promettenti affinché possano crescere e generare impatto reale. Un sentito ringraziamento va quindi a Willeasy per averci coinvolto in un progetto che valorizza il ruolo delle startup nel costruire una società più accessibile e innovativa”.

Con questa iniziativa, TEC4I FVG conferma ancora una volta il proprio ruolo attivo nel sostenere una nuova generazione di imprese capaci di generare valore tramite l’innovazione, trattenere talenti sul territorio e contribuire a rendere il Friuli Venezia Giulia un laboratorio competitivo a livello europeo.

Le candidature possono essere presentate fino al 22 agosto 2025 compilando il form ufficiale disponibile al link: https://www.accessibilityforfuture.com/competition