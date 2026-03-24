Home > Video > Tecnologia italiana misura l’acqua nel suolo grazie ai raggi cosmici Tecnologia italiana misura l’acqua nel suolo grazie ai raggi cosmici La soluzione di Finapp, startup innovativa nata nel 2019 come spin-off del Dipartimento di Fisica Nucleare Applicata dell’Università di Padova... di Adnkronos Pubblicato il 24 Marzo 2026 alle 11:51 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos La soluzione di Finapp, startup innovativa nata nel 2019 come spin-off del Dipartimento di Fisica Nucleare Applicata dell’Università di Padova https://www.youtube.com/watch?v=C8x915jEe88