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Tecnologia italiana misura l’acqua nel suolo grazie ai raggi cosmici

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La soluzione di Finapp, startup innovativa nata nel 2019 come spin-off del Dipartimento di Fisica Nucleare Applicata dell’Università di Padova...

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La soluzione di Finapp, startup innovativa nata nel 2019 come spin-off del Dipartimento di Fisica Nucleare Applicata dell’Università di Padova

https://www.youtube.com/watch?v=C8x915jEe88