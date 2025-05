In una telefonata, Meloni e Papa Leone XIV hanno condiviso riflessioni sui prossimi passi per favorire una pace giusta e duratura in Ucraina.

In un momento delicato per gli equilibri internazionali, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto ieri una conversazione telefonica con Papa Leone XIV, centrata sull’urgenza di trovare soluzioni concrete per il conflitto in Ucraina. Al centro del dialogo, la possibilità di rilanciare una mediazione diplomatica attraverso il coinvolgimento della Santa Sede, con l’obiettivo di favorire una pace giusta, duratura e condivisa.

Meloni punta al Vaticano per mediare la pace

Questo sviluppo si inserisce nel percorso tracciato da Giorgia Meloni, determinata da alcuni giorni a riaffermare il proprio ruolo nei dossier internazionali legati al conflitto in Ucraina. Una scelta strategica maturata anche in seguito alle recenti frizioni con Parigi, nate attorno alle riunioni dei cosiddetti “Volenterosi” e alle sue dichiarazioni sull’eventualità di un intervento militare, prontamente smentite dal presidente francese Emmanuel Macron, che le ha bollate come una “fake news”.

Telefonata Meloni-Papa Leone XIV: mediazione chiave per i colloqui Russia-Ucraina

Giorgia Meloni guarda al Vaticano come snodo possibile per la pace. I negoziati tra Ucraina e Russia sono stati al centro del colloquio telefonico con Papa Leone XIV, dopo aver sentito anche Zelensky e i principali leader europei.

“Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il Santo Padre sui prossimi passi da compiere per costruire una pace giusta e duratura in Ucraina. Il colloquio fa seguito alla telefonata con il presidente degli Stati Uniti Trump e con altri leader europei, nel corso della quale è stato chiesto al presidente del Consiglio italiano di verificare la disponibilità della Santa Sede a ospitare i negoziati”.

La nota prosegue sottolineando che, trovando nel Santo Padre conferma della disponibilità ad accogliere in Vaticano i prossimi colloqui tra le parti, la Presidente del Consiglio ha espresso profonda gratitudine per l’apertura di Papa Leone XIV e per il suo costante impegno a favore della pace.