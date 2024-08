La nuova edizione di Temptation Island presentata da Filippo Bisciglia comincerà il 10 settembre: dopo le prime due coppie svelate è stata annunciata la terza coppia ufficiale.

Giulia e Mirco sono la terza coppia ufficiale: i due hanno deciso di partecipare al reality show perché la ragazza non si sente più apprezzata dopo 9 anni insieme, di cui 3 di convivenza.

Inoltre, la ragazza racconta che nell’ultimo anno tra i due ci sono stati diversi litigi e visto che la casa nella quale abitano è del ragazzo, lei è stata mandata via più di una volta.

“Di recente, sono stata via una settimana e lui non mi ha mai cercata, sono sempre io che torno qua”.

Infine, dopo le parole della fidanzata, interviene Mirco che dichiara:

“Sono consapevole che questa relazione non può andare avanti in questo modo, sia per il bene suo che anche per il bene mio”.