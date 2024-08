Tra qualche giorno debutterà su Canale 5 l’edizione di settembre di Temptation Island. In attesa di vedere i nuovi protagonisti all’opera, lo staff di Maria De Filippi ha presentato la prima coppia che ha deciso di mettersi in gioco: Diandra e Valerio, insieme da oltre 7 anni.

Temptation Island di settembre: presentata la prima coppia

Con un video affidato ad Instagram, lo staff di Temptation Island ha presentato la prima coppia ufficiale dell’edizione di settembre. Si chiamano Diandra e Valerio e stanno insieme da 7 anni e mezzo. Sono andati a convivere qualche mese dopo il primo incontro, ma i problemi non mancano, soprattutto adesso perché lui l’ha messa davanti ad una scelta.

Temptation Island: la versione di Diandra

La prima coppia di Temptation Island di settembre, stando al video di presentazione, è destinata all’addio. I due hanno obiettivi di vita diversi: lei vuole restare a Roma e continuare il suo lavoro di veterinaria e imprenditrice, mentre lui vuole tornare a Brindisi dove vive la sua famiglia. Diandra ha raccontato:

“Sono una donna di 37 anni realizzata nel mio lavoro: sono un medico veterinario e un’imprenditrice. Valerio, invece, è un dipendente statale e lavora in ufficio per sei ore al giorno. Scrivo a Temptation Island perché lui mi sta mettendo di fronte a una scelta di vita: vorrebbe che lasciassi Roma e le mie attività e lo seguissi a Brindisi dove c’è la sua famiglia e dove lui potrebbe mantenere il suo posto di lavoro”.

Temptation Island: la reazione dei fan alla prima coppia

Valerio non è troppo d’accordo con Diandra, in quanto sostiene di voler tornare a vivere a Brindisi per avere una “vita leggermente più tranquilla“. Lei non vuole cedere e lui non è da meno. La fidanzata della prima coppia di Temptation Island ha dichiarato:

“Lui mi dice che basta un panino di fronte al mare e una camminata sotto alla pioggia, io non sono da ‘due cuori e una capanna’ e non lo è neanche lui perché quando lo porto sulle barche di 50 metri dei miei amici non sembra disdegnare questo stile di vita. Io sono convinta che non abbandonerò la mia vita a Roma”.

I fan di Temptation Island non hanno alcun dubbio: Diandra e Valerio sono destinati a lasciarsi. Ovviamente, al video di presentazione apparso sulla pagina Instagram del programma sono apparsi commenti a dir poco esilaranti, che citano Checco Zalone e il suo tormentone sul “posto fisso”.