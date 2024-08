C’è grande attesa per la nuova edizione di Temptation Island, in partenza a settembre 2024. Finalmente abbiamo una data d’inizio e qualche informazione sulle coppie che stanno per partire per la Sardegna.

Temptation Island: la data d’inizio dell’edizione di settembre

A distanza di qualche mese dall’edizione estiva, Temptation Island sta per tornare su Canale 5 con una nuova e scoppiettante edizione. A partire dal mese di settembre, il programma delle tentazioni tornerà ad allietare le serate degli italiani. Un appuntamento a settimana per circa due mesi. La data d’inizio, stando a quanto anticipato da Il Vicolo delle News è fissata per il 10 settembre.

Temptation Island: al via le registrazioni

Le registrazioni di Temptation Island di settembre inizieranno il 23 agosto, sempre all’Is Morus Relais. Le coppie sono partite per la Sardegna il 20 agosto, in modo da avere qualche giorno per ambientarsi prima della separazione. Al giorno della data d’inizio, ossia la messa in on da del 10 settembre, i partecipanti saranno quasi alla fine del viaggio nei sentimenti.

Le dichiarazioni di Raffaella Mannoia

Al momento, non si hanno informazioni in merito alle coppie dell’edizione di settembre di Temptation Island. Raffaella Mennoia, storica autrice di Maria De Filippi, si è limitata a parlare del criterio con cui sceglie i partecipanti. Intervistata da Repubblica, ha dichiarato: