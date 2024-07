Temptation Island, Mennoia si sbottona: perché non va in onda tutto ciò che...

Raffaella Mennoia ha svelato cosa accade dietro le quinte di Temptation Island. La storica autrice, braccio destro di Maria De Filippi, ha spiegato anche il motivo per cui i telespettatori non vedono in onda tutto ciò che accade.

Temptation Island: Mennoia svela tutta la verità che non vediamo in onda

Intervistata da La Repubblica, Raffaella Mennoia ha parlato del grande successo di Temptation Island. L’ultima puntata del programma delle tentazioni è stata seguita da 3,6 milioni di persone con il 31% di share, un dato che in Rai viene registrato solo con il Festival di Sanremo. Secondo la storica autrice di Maria De Filippi, parte del successo è dato proprio dalla scelta di non mostrare in tv tutto ciò che avviene all’Is Morus Relais.

Le parole di Raffaella Mennoia

Rispetto alle versioni straniere, il nostro Temptation Island è molto più casto. Si tratta di una scelta autoriale ben precisa. La Mennoia ha dichiarato:

“Che cos’ha di diverso la versione italiana rispetto alle altre? L’abbiamo resa interessante grazie al montaggio, più di un bacio o una porta che si chiude, non mostriamo. In altre edizioni è più hard. Per noi funziona l’immaginazione“.

Temptation Island: che peso ha l’esibizionismo

Raffaella ha sottolineato che non giudica trash Temptation Island, ma non condanna coloro che l’etichettano in questo modo. D’altronde, è risaputo che “se non si capisce bene una cosa si fa presto a dire: ‘È trash”. Poi chi lo dice, chissà, fa le stesse cose a casa sua“. Per quanto riguarda l’esibizionismo dei partecipanti, la Mennoia ha dichiarato: