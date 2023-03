Raffaella Mennoia ha parlato del grande successo di Uomini e Donne, spiegando qual è la marcia in più del programma. Non solo, ha anche sottolineato che il format non è “trash“.

Raffaella Mennoia: il successo di Uomini e Donne

Storica autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia ha parlato del programma nel corso di una video intervista al Corriere della Sera. Il format di Maria De Filippi va in onda da oltre 20 anni e non ha mai registrato ascolti bassi. Qual è il segreto? Raffaella non ha alcun dubbio:

“Il programma è un po’ una fotografia di cosa succedeva una volta nelle piazze, di persone che si incontravano e magari si innamoravano. Oggi questa piazza siamo noi. E a casa si immedesimano nelle storie che mandiamo in onda. Le persone ci ringraziano per la compagnia che diamo loro. Credono a quello che vedono, ed è un patto tra noi e loro”.

Uomini e Donne non è trash

La Mennoia ha parlato anche dell’accusa che spesso viene rivolta a Uomini e Donne, ovvero che è un programma “trash“. Raffaella ha una sua idea:

“Non penso che facciamo trash e comunque non penso che trash sia una parola negativa. Penso che il trash sia negli occhi di chi guarda, di chi si approccia con la puzza sotto il naso“.

L’autrice ha raccontato che tantissime persone scrivono per partecipare a Uomini e Donne e lei non può che esserne contenta. Qualcuno diventa un personaggio come Gemma, altri finiscono nel dimenticatoio. La Galgani, però, “ci mette verità, sentimento. Lei è stata veramente male per il suo amore per Giorgio. La gente capisce se una persona è spontanea e viene lì per trovare l’amore. E lei lo è“.

Raffaella Mennoia: l’affetto per Maria De Filippi

Raffaella non poteva evitare di dedicare bellissime parole a Maria De Filippi, definita il “filo conduttore della mia vita”. Ha dichiarato: