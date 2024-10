Temptation Island: la segnalazione su Raul Dumitras per il gesto nei confront...

Raul Dumitras, ex protagonista di Temptation Island, ha fatto un gesto inaspettato nei confronti di Millie Moi

Raul Dumitras torna a far parlare di sé: è stato segnalato dai fan per un like su una foto di Millie Moi, nuova protagonista di Temptation Island in coppia con Michele Varriale.

Il gesto di Raul Dumitras per Millie Moi

All’esperta di gossip Deianira Marzano sono arrivate diverse segnalazione di un like di Raul Dumitras su una foto di Millie Moi, pubblicata il 26 luglio 2023. In questo scatto Millie si trova a una festa del locale di Ibiza Ushuaia, e indossa degli abiti che non passano inosservati. Tra l’altro la foto è dell’estate dello scorso anno, dunque Raul è andato di proposito a cercare tra i post.

Tuttavia, da un controllo più approfondito fatto in un secondo momento, il like di Raul non è più visibile su Instagram. I follower si sono chiesti se ci fosse qualcosa di più dietro quel gesto apparentemente innocuo, ma soprattutto perché è stato cancellato?

Il like cancellato di Raul Dumitras

La cancellazione del like ha fatto nascere tanti dubbi e domande tra i fan. È possibile che Raul abbia deciso di rimuoverlo per evitare l’attenzione mediatica in un momento già particolare della sua vita?

Al momento, nessuna notizia è apparsa sui social in merito a tale situazione. Non ci resta che attendere per vedere se il ragazzo dirà la sua dopo quanto accaduto.