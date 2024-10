A Temptation Island, Michele Varriale e Millie Moi hanno annunciato la fine della loro relazione. Tuttavia, nelle ultime ore, sarebbero stati avvistati insieme, riaccendendo le speranze dei fan. Arriva la replica del ragazzo sui social.

Dopo la loro esperienza a Temptation Island, Michele e Millie sono stati avvistati insieme, facendo ipotizzare un possibile riavvicinamento. Il video della coppia sta circolando sul web e sta suscitando molte domande su cosa stia realmente accadendo tra di loro. Al momento, Varriale non ha confermato il ritorno di fiamma e ha replicato ai rumors.

“Ti sei rivisto con Millie? Gira il video di voi due in un negozio di scarpe”, chiede un utente a Michele. La risposta del ragazzo non si è fatta attendere:

“È un video vecchio di circa un mese fa, stavamo comprando un regalo per un amico in comune… dopo quel giorno non ci siamo più visti.”