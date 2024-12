A Temptation Island, Michele Varriale e Millie Moi avevano annunciato la fine della loro relazione. Tuttavia, nelle ultime ore, è arrivata una notizia inaspettata per i fan del programma: i due sono tornati insieme dopo la crisi vissuta.

Millie Moi e Michele Varriale di Temptation Island hanno ufficialmente annunciato il loro ritorno insieme tramite un post su Instagram.

La coppia si era separata durante il falò di confronto, quando Michele aveva scelto di mettere fine alla relazione a causa della sua crescente mancanza di fiducia in Millie, scaturita da alcuni comportamenti da lui ritenuti inappropriati e fuori luogo. Nonostante siano passati solo pochi mesi dalla rottura, i due sembrano pronti a ricominciare.

“Il nostro falò di confronto si è prolungato al di fuori del programma, non è stato facile per entrambi trovare un punto d’incontro. Ma ad oggi ci siamo riusciti e più consapevoli di prima abbiamo deciso di riprovarci e viverci. A prescindere ringraziamo tutti per il supporto che ci avete dato singolarmente e di coppia”.