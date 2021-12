Tennis: Australian Open, forfait di Thiem

Roma, 28 dic. – (Adnkronos) – Domic Thiem ha dato forfait per l'Australian Open, al via il prossimo 17 gennaio e torneo dove è stato finalista nel 2020. Lo ha annunciato lo stesso 28enne austriaco sui suoi profili social. "Ciao a tutti, come tutti voi sapete, ho deciso di rientrare a casa in Austria per recuperare dopo le dure sessioni di allenamento a Dubai.

Io ora sto bene, mi sento in ottime condizioni e riesco ad allenarmi normalmente ad una buona intensità. Dopo queste breve vacanze io ed il mio team abbiamo decido di riformulare il calendario: inizierò la stagione in Sud America, nel Cordoba Open in Argentina, verso la fine di Gennaio. Cosi annuncio che non parteciperò agli Australian Open, una città ed un torneo che amo e dove ho grandi ricordi di bei match.

Mi mancherà e non vedo l'ora di tornarci nel 2023. Noi crediamo che questa sia la decisione giusta per un buon ritorno alle competizioni, adesso resterò in Austria per qualche altro giorno e poi tornerò ad allenarmi".