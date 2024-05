Tennis, Sinner numero uno del mondo: potrebbe accadere oggi

L’ipotesi di vedere Jannik Sinner come numero uno del mondo nel tennis non è solo possibile, ma probabile.

Tennis, Sinner potrebbe diventare oggi il numero uno al mondo

Questo scenario dipende non solo dalle sue vittorie, come quella recente contro Richard Gasquet, ma soprattutto da ciò che accadrà al suo grande rivale, Novak Djokovic. La clamorosa eliminazione del serbo dal Roland Garros potrebbe aprire le porte a un risultato storico: un italiano al vertice della classifica ATP.

Non molto tempo fa, si temeva che Sinner non potesse nemmeno partecipare a Parigi a causa di un infortunio all’anca che lo aveva costretto a saltare gli Internazionali di Roma. Tuttavia, diventare numero uno del mondo potrebbe non dipendere direttamente dalle sue prestazioni. L’esito è infatti legato a Djokovic, che deve raggiungere almeno la finale del Roland Garros per mantenere la sua posizione di leader.

Se Djokovic dovesse uscire di scena prima della finale, Sinner diventerebbe il primo italiano della storia a raggiungere la vetta della classifica ATP. Djokovic difende infatti 2.000 punti ottenuti con la vittoria dell’anno scorso a Parigi. Attualmente ha 9.860 punti, ma senza i 2.000 punti del Roland Garros 2023, ne rimarrebbero 8.010, punti che può incrementare solo progredendo nel torneo.

Sinner, invece, ha già accumulato 8.825 punti, avendo superato il secondo turno del Roland Garros, rispetto all’uscita al secondo turno nel 2023. Se Djokovic fosse eliminato da Roberto Carballés Baena o da altri avversari prima della finale, Sinner sarebbe virtualmente al numero uno alla fine del torneo.

Per mantenere il primato, Djokovic deve arrivare in finale e sperare che Sinner esca prima delle semifinali, oppure vincere il torneo.